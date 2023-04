Buka Puasa di Neo Aston Kupang, Dapatkan Doorprize Voucher Makan Satu Tahun

PAKET - Promo paket berbuka puasa Kemuliaan Ramadhan (Kurma) ini dibanderol dengan harga Rp 99.000 per pax dengan beli 9 dapat 10 Buffet All You Can Eat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dengan menyantap menu buka puasa di Neo Aston Eltari Kupang, kamu bisa dapatkan Doorprize voucher makan selama satu tahun.

Turut serta memeriahkan sukacita dan semarak Ramadhan, Neo Aston Eltari Kupang Hotel menawarkan berbagai promo menarik yaitu promo All You Can Eat untuk menjadi alternatif tempat berbuka puasa bersama keluarga atau teman-teman.

Neo Aston Eltari Kupang Hotel kali ini tentunya memberikan kesempatan kepada masyarakat Kota Kupang agar dapat merasakan dan menikmati sajian kuliner yang berkualitas, dilengkapi dengan suasana Ramadhan. Neo Aston Eltari Kupang juga menghadirkan live music religi yang tentunya akan ikut serta menghangatkan suasana saat berbuka bersama.

Promo paket berbuka puasa Kemuliaan Ramadhan (Kurma) ini dibanderol dengan harga Rp 99.000 per pax dengan beli 9 dapat 10 Buffet All You Can Eat.

Neo Aston Eltari Kupang juga senantiasa memastikan para tamu dapat menikmati pengalaman bulan suci Ramadhan dengan mengundi 1 voucher kamar setiap hari bagi pengunjung yang berbuka puasa bagi 1 pemenang dalam setiap harinya.

Baca juga: Manajemen Hotel Neo Aston Kupang Mohon Maaf Atas Pemadaman Listrik

Baca juga: Ulang Tahun Modern di Hotel Neo By Aston Kupang

"Karena setiap pengunjung yang datang kupon undian akan dimasukkan kuponnya ke dalam fish ball yang akan diundi setiap harinya. Siapa yang dapat nomornya, ya itulah yang menang dan mendapatkan voucher kamar setiap hari. Dari seberapa banyak pengunjung sehari akan dapat satu yang diundi setiap hari selama tiga puluh hari,"jelas General Manager Neo Aston Eltari Kupang Hotel, Junaidi pada Rabu, 5 April 2023.

Dari kupon-kupon pengunjung setiap harinya, pada malam ke-30 Ramadhan akan ada doorprize voucher gratis makan selama satu tahun bagi satu orang pemenang. Tidak hanya itu, setiap pengunjung setiap harinya akan membagi-bagikan merchandise seperti tumbler atau botol air, pouch, banyak dan sebagainya.

Menu-menu yang ditawarkan Neo Aston Eltari Kupang juga belum bervariasi setiap harinya dan terbuka untuk umum. Bagi kamu yang ingin berbuka puasa atau ingin makan malam bersama keluarga atau teman-teman, bisa langsung reservasi ke Neo Aston Eltari Kupang Hotel atau melalui nomer 081 222 137 137. (dhe)