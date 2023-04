Jadwal Buka Puasa Kota Kupang, Waktu Sholat Maghrib Hari Keenam Ramadhan 2023 serta Doa Buka Puasa

POS-KUPANG.COM - Hari ini 28 Maret 2023 merupakan Hari Keenam Puasa Ramadhan 2023. Sebentar lagi, akan masuk waktu Buka Puasa. Berikut Jadwal Buka Puasa Kota Kupang dan Waktu Sholat Maghrib Hari Keenam Ramadhan 2023 lengkap dengan Doa Buka Puasa.

Dikutip dari laman Kementerian Agama ( Kemenag ), Jadwal Buka Puasa Kota Kupang Hari ini tepat pukul 17.54 Wita.

Demikian juga dengan Waktu Sholat Maghrib hari ini di Kupang.

Berikut Sunah dalam Berbuka Puasa

Baca juga: Hari Keenam Puasa Ramadhan 2023, Berikut Jadwal Imsak Kota Kupang dan Waktu Sholat Subuh Hari ini

1. Menyegerakan Berbuka

Tertulis bahwa Ustaz Arifin Ibnu Jumani dalam buku Magnet Rezeki Keluarga, menjelaskan Rasulullah SAW menganjurkan umat muslim untuk menyegerakan waktu berbuka.

Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadits berikut:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ

Artinya: Sahl bin Said menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka." (HR Bukhari no 1957 - Muslim no 1098).

Baca juga: Resep Menu Buka Puasa Ramadhan Hari Ini, Ikan Kuah Asam Kemangi Bakal Bikin Ketagihan Kala Berbuka

2. Berbuka Puasa dengan Kurma

Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud berpesan bahwa hendaklah berbuka puasa dengan kurma, sebab kurma adalah berkah. Apabila tidak mendapatkan kurma maka berbukalah dengan air, sebab air adalah bersih.

3. Tidak Berlebihan Saat Berbuka

Setelah menahan haus dan lapar cukup lama, sebaiknya saat berbuka tetap bisa melakukan kontrol diri. Sehingga makan secukupnya, tidak dilakukan berlebihan hingga membuat perut sakit.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: