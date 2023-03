Jelang Hari Raya Paskah Harga Daging Babi di Sikka Alami Kenaikan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Maria Mangkung

POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Menjelang Hari Raya Paskah tahun 2023, harga daging babi di Pasar Alok Kabupaten Sikka mengalami kenaikan.

Harga daging babi saat ini mencapai 130 ribu rupiah per kilogram dari harga sebelumnya 120 ribu per kilogram.

Menurut Rudi seorang penjual daging babi di Pasar Alok, kepada POS-KUPANG.COM, Selasa 21 Maret 2023, menjelaskan kenaikan harga daging diakibatkan sulitnya pedagang mendapatkan ternak babi.

"Sangat sulit dapat ternak babi sekarang, kami sudah dibatasi, kalau ambil babi tidak boleh dari luar Kabupaten Sikka, karena saat ini Pemerintah menjaga agar virus yang menyerang ternak ini tidak masuk ke Sikka," ujarnya.

Lanjutnya selain sulit mendapatkan ternak babi, harga belinya pun mahal, sehingga persoalan ini membuat penjual daging harus menaikkan harga daging babi.

"Sebelumnya harga daging babi 120 ribu per kilogram karena harga belinya mahal jadi nilai jualnya kami naikan sedikit, kalau tidak kami tidak mendapatkan keuntungan," ungkapnya.

Penjual asal Kelurahan Madawat ini mengakui meski harga daging babi meningkat namun minat pembeli masih stabil.

Pantauan POS-KUPANG.COM, harga daging sapi di Pasar tradisional tersebut tetap pada harga normal yaitu 110 ribu per kilogram.

Sementara menurut Sugianto, penjual ayam pedaging menjelaskan harga ayam saat ini per ekornya mulai dengan harga 50-70 ribu rupiah.

"Daging ayam dengan ukuran kecil harganya 50 ribu rupiah per ekor, yang ukuran sedang 65 ribu rupiah per ekor dan ukuran besar dijual dengan harga 70 ribu rupiah per ekor," ujarnya.(*)

