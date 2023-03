Krisdayanti Suarakan Perlindungan Anak Panti Asuhan di IPU Bahrain, Gemmi Dipuji Cantik & Pintar

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti memanfaatkan kesempatan dipercaya menjadi bagian dari delegasi Parlemen Indonesia dalam Inter-Parliamentary Union IPU di Manama , Bahrain belum lama ini

Dia Krisdayanti yang juga Anggota DPR dan suami Raul Lemos itu menyeruakan perlindungan bagi anak-anak panti asuhan yang kerap di eksploitasi

Upaya krisdayanti itu pun mendapat dukungan dari delegasi lain dan juga natizen Indonesia

Dalam unggahannya , Krisdayanti yang juga ibu kandung Aurel Hermansyah , Azriel Hermansyah , Amora Lemos dan Kellen Lemos itu membagikan momen dan pengamanannya di akun instagramnya , @krisdayantilems

Dia Krisdayanti yang juga mantan istri Anang Harmansyah dan nenek atau Gemmi Ameena Hanna Nur Atta itu mengatakan panti asuhan merupakan upaya yang mulai untuk membantu anak-anak yang ditinggal orangtua

Bukan saja sisi positif dan sisi negatif yang harus dialami anak-anak selama beraada di panti asuhan

"Kami menyadari bahwa panti asuhan memiliki dampak positif maupun negatif bagi anak-anak. Oleh karena itu, peran penting kami sebagai anggota parlemen adalah untuk memastikan bahwa anak-anak di panti asuhan aman dari perlakuan kekerasan dalam segala bentuk termasuk eksploitasi perdagangan manusia melalui pembuatan dan pengawasan hukum @dpr_ri @bksapdpr," tulis Kridayanti dalam krisdayantilemos

Uanggahan Krisdayanti yang juga diva indonesia itu pun sambutan dari warga net Indonesia . Ibu empat anak itupun dipuji lantaran dianggap pintar dan peduli sesama

@ vegadarwanti123 *** Mimi Masha Allah,. Smart n Beautiful

@nana_ramelan *** Betul sekali. Banyak sekali yayasan yatim piatu mjd kedok utk memperkaya pemilik yayasan saja. Dan anak2 dieksploitasi untuk mengemis meminta sumbangan2. oleh sebab itu saya usulkan agar semua yayasan sosial yg menghimpun dana masyarakat harus diaudit penggunaan dananya dan diumumkan di media terkenal di Indonesia.

@hengkikawilarang_id *** Proud of You ibu @krisdayantilemos

@suryati.salam *** Gemmi Ameena selain cantik, tapi juga pintar, tampilan nya selalu menarik, Wanita yg berprestasi sebagai diva Indonesia, dan juga dibidang politik. Sukses selalu Gemmi..

@dhirmanputra *** Masya allah .. sukses mi ..

@ekasusanti78 *** Koq saya melihatnya gak bangga yah...teks udah disiapin bawahan, tinggal baca doang, cekrek sana cekrek sini, dandannya 3, nyiapin costumnya ntah brp puluh juta. Content dari materinya gak ada

@ina.rachman21 *** Smart - Beautiful - low profile you are really DIVA