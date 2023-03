13 Tahun Berkiprah, Gramedia Maumere Hadirkan Inspirasi Baru untuk Generasi Muda Sikka 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Albert Aquinaldo

POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Tanggal 16 Maret 2010 lalu, Gramedia Maumere hadir di Kota Maumere dan melayani kebutuhan masyarakat Kabupaten Sikka dan pada tanggal 16 Maret 2023, Gramedia Maumere genap berusia 13 tahun.

Tema ulang tahun ke-13 Gramedia Maumere kali yakni "Born To Be An Inspiration"

Selama 13 tahun di Kabupaten Sikka, Gramedia Maumere mencoba melahirkan inspirasi-inspirasi baru dengan berbagai program salah satunya berhasil membangun dua perpustakaan desa yakni di Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, dan Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur.

Demikian penyampaian Pimpinan Toko Buku Gramedia Maumere, Lilik Hendro Saputro pada acara puncak HUT ke-13 Gramedia Maumere, Minggu, 19 Maret 2023.

Selain membuka perpustakaan desa, lanjut Lilik Hendro Saputro, Gramedia Maumere juga memberikan bantuan berupa buku dan alat tulis ke beberapa sekolah di Kabupaten Sikka untuk siswa berprestasi.

"Artinya kami sangat peduli terhadap literasi dan kami sangat peduli dengan pendidikan di Kota Maumere, harapan kami, bisa mewujudkan Maumere itu lebih unggul, lebih berbudaya, dan inovatif," jelas Lilik Hendro Saputro.

Salah satu lomba yang diselenggarakan memperingati HUT ke-13 Gramedia Maumere yakni lomba menulis cerpen. Melalui lomba menulis cerpen ini, kata Lilik Hendro Saputro, Gramedia Maumere mencoba menuangkan misinya yakni anak-anak bisa berimajinasi.

"Karena dengan berimajinasi, anak-anak bisa berkreasi, bisa mengkarya dan mencipta, mempunyai daya kreativitas, daya imajinasi dan mungkin kedepannya, kita bisa kembangkan Cerpen yang dijadikan buku untuk dijadikan film yang mengangkat tentang Maumere," tandas Lilik Hendro Saputro.

Sementara itu, Kepala Dinas PKO Kabupaten Sikka, Heri Sales, menyampaikan, selama 13 tahun berkiprah di Kabupaten Sikka, Gramedia Maumere sudah banyak memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan.

"Dan anak-anak kita, diberi ruang dan waktu untuk mereka berkompetisi, mengadu skill, keterampilan dengan membuat cerpen," ujar Heri Sales.

Heri Sales juga mengapresiasi program Gramedia Maumere yang berhasil mendirikan dua buah perpustakaan desa dan program lainnya.

Menurut dia, gerakan literasi sejalan dengan program Sikka Belajar.

Hadir dalam acara puncak HUT ke-13 Gramedia Maumere antara lain, Wakapolres Sikka, Kasdim 1603 Sikka, Kepala Kejaksaan Negeri Sikka, Kepala Dinas PKO Kabupaten Sikka, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sikka dan perwakilan Rutan Maumere.

Semarak HUT ke-13 Gramedia Maumere ini disponsori oleh TribunFlores.Com, Unipa Maumere, PT. Auto Nusa Toyota Maumere, JNE Maumere, Dinas PKO Kabupaten Sikka, Kodim 1603 Sikka, Polres Sikka, Caffino Maumere, Walss Ice Cream Maumere, HDI, Sari Roti Maumere, PT Langit Laut Biru, Telkomsel Maumere, Capa Resort dan Flores Medika Maumere. (*)

