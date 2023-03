Ramadhan 2023, Harga Ikan Stabil, Penjual Keluhkan Sepi Pembeli di PPI Oeba Kota Kupang 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Harga ikan stabil, namun penjual keluhkan sepi pembeli di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba Kota Kupang pada Jumat, 17 Maret 2023.

Menjelang bulan puasa 2023, harga ikan kembali stabil setelah beberapa bulan belakangan melonjak naik akibat cuaca ekstrem.

Harga ikan yang dihimpun POS-KUPANG.COM dari penjual ikan PPI Oeba Kota Kupang pada Jumat, 17 Maret 2023, harga Kombong Padi Rp 20 ribu per 9 ekor (1 kumpul), Kombong Lajang Rp 50 ribu per 8 ekor (1 kumpul) yang sebelumnya berisi 5 ekor,Kombong Lajang Kecil Rp 20 ribu per 6 ekor (1 kumpul) sebelumnya hanya 4 ekor, Kombong Padi Kecil Rp 20 ribu per 7 ekor, Tembang Rp 5 ribu per 10 -15 ekor (1 kumpul) yang sebelumnya seharga Rp 20 ribu.

Baca juga: Gurih dan Cara Buatnya Gampang, 5 Resep Makanan Ini Cocok untuk Menu Sahur Selama Ramadhan 2023

"Kalau stok aman, tetapi pembeli kosong,"ungkap Hengki saat ditemui POS-KUPANG.COM pada Jumat, 17 Maret 2023.

Menurutnya awal 2023 ini, minat beli masyarakat menurun sekali, yang biasanya beli Rp 20 ribu sekarang hanya bisa membeli Rp 10 ribu. Jika stok ikan banyak dan pembeli sedikit, Hengki biasanya menyimpan ikannya dalam freezer agar ikan tetap dalam kondisi baik dan layak dijual kembali.

Harga beli ikan di nelayan juga saat ini sangat bergantung pada persediaan ikan nelayan. "Kalau ikan banyak maka harga ikan juga stabil,"lanjut Hengki.

Seorang penjual ikan besar di PPI Oeba Kota Kupang, Albertina saat ini menjual ikan belang kuning kisaran Rp 20-25 ribu per ekor atau per 3 ekor seharga Rp 100 ribu sesuai kuran ikan, semakin kecil ukuran ikan, semakin rendah harga jualnya.

Persediaan ikan pada nelayan menurut Albertina sangat bergantung pada cuaca."Cuaca membaik, pembeli sepi sekali. Situasi kapal nelayan. Kapal tidak masuk, berarti tidak ada ikan,"terangnya.

Baca juga: Ramadhan Kareem, Berikut Doa Agar Tetap Semangat Jalankan Ibadah Puasa Selama Ramadhan 2023

Pantauan POS-KUPANG.COM pada Jumat, 17 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, kondisi PPI Oeba Kota Kupang tampak sepi pembeli namun beberapa meja penjual masih dipenuhi ikan yang biasanya sekira di waktu yang sama sebelumnya para penjual sudah meninggalkan PPI Oeba Kota Kupang.(dhe)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS