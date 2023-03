Punya Program Ausbildung, SMKN 4  Kupang Siapkan Lulusan Kompeten

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG -SMKN Kupang memiliki program Ausbildung. Program tersebut disebut sebagai salah satu titik menyiapkan lulusan yang kompeten untuk siap terserap di dunia kerja.

Kepala SMKN 4 Kupang, Semi Ndolu menyebut program Ausbildung itu lahir berawal dari perkenalan dengan seorang personel Prime Education, Indra Irwan selaku mitra ekslusif Global Katayst e.V Stuttgart-Jerman.

"Akhirnya (Indra Irwan) berbagi informasi mengenai program Ausbildung di Jerman yang difasilitasi oleh Global Katayst e.V, sebuah asosiasi nirlaba (NPO) yang didirikan di Stuttgart - Jerman," kata dia, Rabu 8 Maret 2023 dalam keterangan tertulisnya.

Menurut dia, anggota program ini berasal dari berbagai negara dan latar belakang profesi berbeda-beda, yang secara sukarela dan berkomitmen untuk bekerja sama merumuskan event-event internasional di berbagai negara.

Asosiasi ini, kata dia, terdaftar resmi di kota Kornwestheim di negara bagian Baden-Württemberg. Tujuannya membangun komunikasi, menjajaki kolaborasi masa depan, dan menjembatani kerja sama antar bangsa di bidang pendidikan hingga pariwisata.

Program Ausbildung merupakan sebuah sistem pendidikan vokasi di Jerman yang menerapkan konsep On The Job Training, dimana pesertanya dapat kuliah dan berkerja dengan mendapatkan penghasilan tambahan antar 16 hingga 30 juta rupiah per bulannya sesuai bidang yang digeluti.

Semi menjelaskan, SMK Negeri 4 Kupang sebagai salah satu sekolah yang telah bekerja sama melalui penandatanganan MoU bersama Global Katayst e.V Stuttgart - Jerman pada Agustus 2022 lalu, kini mulai melakukan benchmarking.

"Dimana Kepala SMKN 4 Kupang bersama 3 kepala SMK/SMA lainnya memenuhi undangan edutrip ke sejumlah negara di Eropa, yakni Jerman, Swiss, Paris, Luxembourg, Lichtenstein, dan Austria," lanjut dia.

Kunjungan tersebut dilakukan di sejumlah perusahaan mitra dan institusi seperti WFöG (Welcome Center/institusi pemerintah Jerman), HFU (Hochschule Furtwangen University)- Germany, Universitas degli Studi di Milano (Uni Milan) - Italia.

Manfaat dari program kunjungan ini, ujar Semi, tentunya membuka pintu kolaborasi dan sinergi semakin lebih kuat dengan pemerintahan Jerman untuk memberikan peluang belajar, sekaligus bekerja bagi setiap tamatan SMK Negeri 4 Kupang maupun lulusan dari sekolah lain di Nusa Tenggara Timur.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya melakukan penandatanganan kerjasama Pembukaan kelas Internasional bersama Director of Strategic Partnership Global Katalyst e.V Stuttgart-Jerman, Doddy Primanda Kadarisman.

Dengan demikian maka sejumlah kemudahan akan diperoleh SMKN 4 Kupang yakni Perpustakaan bahasa Jerman, pengajar/guru bahasa Jerman, bantuan bagi para guru SMKN 4 Kupang agar datap beasiswa full untuk lanjut studi S2 dan S3 di seluruh negara.

Lalu setiap tahun mengirim 1 orang pendidik/tenaga kependidikan ke Jerman dibiayai oleh pihak Global Katayst e.V.

