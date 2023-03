Harga Cabai di Pasar Mbongawani Kota Ende Naik Signifikan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM, ENDE - Harga cabai di Pasar Mbongawani, Kota Ende mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan Harga cabe tersebut terjadi sejak dua minggu yang lalu.

Salah seorang pedagang, Mama Gun mengungkapkan, Harga cabai di Pasar Mbongawani di Kabupaten Ende sejak dua minggu yang lalu mengalami kenaikan yang signifikan.

Dijelaskan Mama Gun, cabai rawit yang semula hanya Rp 40-50 kg per kilo, kini naik menjadi Rp 60 ribu per kilo. cabai besar dan kriting juga mengalami kenaikan.

"Kalau cabai besar Rp 60 ribu per kg, sebelumnya hanya Rp 40 ribu kg per kg. Cabai kriting juga Rp 60 ribu kg per kg. Padahal dulu Rp 50 ribu per kg," ungkapnya.

Mama Gun mengatakan, kenaikan komoditas cabai tersebut disebabkan oleh stok cabai yang ada di Kabupaten Ende semakin menipis.

"Banyak petani cabai kita yang jual cabe mereka ke daerah lain seperti ke Sikka karena harga lebih mahal. Jadi stok cabai kita yang kosong," jelasnya.

Selain stok cabai yang menipis, kata Mama Gun, curah hujan yang tinggi juga menyebabkan harga cabai di Kabupaten Ende naik.

"Mungkin pengaruh hujan juga sehingga harga cabai naik. Kita juga tidak tau harga cabai turun kapan. Tapi untuk saat ini harganya naik," ungkapnya.

Berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh POS-KUPANG.COM, Rabu 8 Maret 2023, stok cabai di Pasar Mbongawani Ende menipis. (tom)

