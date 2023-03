Krisdayanti Dukung Pelaku UMKM, Gemmi Ameena Turun Tangan Kupas Apel Malang Jadikan Kripik

POS-KUPANG.COM - Krisdayanti tiada hentinya mempublikasikan berbagai kegiatannya baik saat melakukan profesinya sebagai seorang penyanyi papan atas, ataupun saat gemmi Ameena Hanna Nur Atta tengah menjalani pekerjannya sebagai Anggota DPR RI.

Tak hanya rutinitas seperti pekerjaannya saja, mimi Aurel Hermansyah ini juga kerap berbagi kebersamaannya bersama keluarga diluar kesibukannya sebagai penyanyi dan Anggota DPR RI.

Kali ini Krisdayanti, istri Raul Lemos ini kembali turun ke Dapil Kota Malang untuk melakukan kunjungan kerja, Krisdayanti memuji salah satu Anggota DPRD Kota Malang yang berhasil melakukan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi Pelaku UMKM yang produktif membuat berbagai camilan dari potensi kota tersebut.

Ya rasa bangga tersebut dilayangkan Mami Amora Lemos, Krisdayanti pada salah satu Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PDI Perjuangan.

Mantan istri Anang Hermansyah ini pun langsung meninjau langsung ke lapangan, tak hanya itu Krisdayanti juga turut menikmati setiap proses yang dilakukan para Pelaku UMKM yang mengolah buah-buahan segar menjadi camilan kripik yang sehat.

Gemmi Ameena Hanna Nur Atta ini pun mengupas apel salah satu olahan camilan untuk dijadikan keripik apel khas Kota Malang, cara Krisdayanti mengupas apel pun dipuji netizen.

Momen kunjungan kerja ini dibagikan Krisdayanti kemarin Jumat (3/3), pada momen tersebut Krisdayanti mengungkapkan rasa bangganya pada Anggota DPR Kota Malang fraksi PDI Perjuangan, Kamin yang telah melakukan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi pelaku UMKM daerah yang produktif. Produk khas malang yang di kembangkan mulai keripik apel, keripik nangka, keripik pisang, mangga, rambutan dan lain lain.

Ia pun mendoakan agar apa yang telah dilakukan bisa sukses dan Pelaku UMKM bisa semakin berkembang.

"Sebelum saya masukan makanan ini kemulut untuk dinikmati sy sangat menghargai sebuah proses mencapainya ..

Semoga sukses selalu dan semakin berkembang. Merdeka!," tulis Krisdayanti.

Postingan Krisdayanti pun dikomentari kakaknya Yuni Shara.

Yuni Shara : Keripik Kentang Macan, Keripung Singkong Asin manis ... ojok lali

Krisdayanti juga tuai pujian dari netizen.

Berikut komentar warganet.

kenysoebeno : Kalau mimi KD yg jadi marketing nya pasti laris manis, anggota DPR suruh mborong n bagikan ke dapilnya ..dari rakyat kembali ke rakyat melalui wakil rakyat



learning.yaya : Mimi maasyaaAllah.. Sampe becek2, jongkok2, salaman lsg menyapa warga kecil tanpa pandang bulu, terharu deh seorang diva bs begitu.. hope I can see you someday mimii I am a fan smg bs tiru mimi jg jaga kesehatan dan fit produktif banget kegiatan segudang padahal dah punya cucu sehat berkah selalu mimmiiii smg bs ketemu suatu hari aamiin

krisdayantiland : Candid photos always show exactly how it appears without manipulation Merdeka!

heryani1984 : Enak banget keripik apel..saya thn lalu ke kebun apel malang enak banget

selvielah69 : Mantapp Mimi Cantik tetap semangat untuk Rakyat dan tunjukkan terus Kwalitas dan Integritasnya