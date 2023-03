Anies Baswedan-AHY Nyanyi Bareng Usai Demokrat Deklarasi Capres

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan bakal calon presiden (capres) poros Koalisi Perubahan Anies Baswedan bernyanyi bersama.

Hal tersebut terjadi setelah keduanya melakukan Dialog Gagasan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis 2 Maret 2023.

Mulanya, AHY mengajak Anies Baswedan bernyanyi bersama. Lagu tersebut berjudul cinta luar biasa milik Andmesh Kamaleng. Saat bernyanyi, keduanya pun mendapat teriakan riuh dari kader Partai Demokrat yang hadir.

AHY bernyanyi dengan lancar sesuai dengan alunan musik. Sementara itu, Anies Baswedan kurang hapal untuk lirik lagu tersebut, sehingga melihat layar telepon genggam miliknya.

AHY sesekali merangkul Anies Baswedan, saat lirik lagu 'rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu.' Kemudian, AHY selalu menunjuk Anies, mencerminkan semakin mesranya soal hubungan keduanya dalam menuju Pemilu 2024.

Anies pun menyambut rangkul dari AHY dengan senyuman, dan mencoba menyelaraskan lagunya bersama-sama.

Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyatakan partainya telah solid bersama NasDem dan PKS dalam Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024.

Baca juga: Anies Baswedan Jadi Sorotan PDIP Gegara Pinjam Slogan Penjabat Gubernur DKI Jakarta di Rakernas PKS

“Bapak Anies Baswedan dengan rendah hati bahwa semua sudah kami lakukan untuk meyakinkan bahwa perahu koalisi ini bisa berlayar,” katanya.

Ia mengatakan bahwa dengan dukungan ini, maka Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya pilihan kepada Anies Baswedan untuk memimpin. Demokrat, lanjut AHY, akan mendukung penuh keputusan mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk memenangkan Pilpres 2024.

“Pak Anies Baswedan akan membimbing kita, tapi kami siap memberikan dukungan penuh agar bukan hanya berlayar, tapi tiba di tujuan, bukan hanya selamat tapi juga menang dan membawa perubahan dan perbaikan bagi kita semua,” tuturnya.

Dengan menggunakan Bahasa Inggris, AHY pun memuji Anies Baswedan bahwa dirinya merupakan sosok pemimpin dan sang bintang.Sehingga, lanjut dia, Koalisi Perubahan yang dijajaki Demokrat, NasDem dan PKS dapat memulai perjalanan menjelang Pilpres 2024.

“You are the leader, you are the superstar and you will command Koalisi Perubahan ini, sehingga berlayar dan tidak berlayarnya, seberapa jauh kita berlayar, dan seberapa cepat you will lead us all,” tuturnya.

Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengatakan jika majelis tinggi partainya telah memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di tahun 2024.

AHY menyebut dukungan untuk Anies Baswedan itu disampaikan setelah melalui rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: AHY Beberkan Kisah Mengapa Demokrat Pilih Dukung Anies: Ini Hasil Konsultasi Saya dengan SBY