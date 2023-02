Hasil Tinju Dunia, Ronaldo dan Mike Tyson Jadi Saksi Kemenangan Tommy Fury atas Jake Paul

POS-KUPANG.COM - Hasil Tinju dunia, bintang sepakbola asal Portugal Cristano Ronaldo dan legenda tinju Mike Tyson menjadi saksi kemenangan Tommy Fury atas Jake Paul.

Duel Tinju dunia Tommy Fury adik Tyson Fury melawan Youtuber Jake Paul itu digelar hari Minggu (26/2/2023).

Dalam duel yang digelar di Diriyah Arena, Arab Saudi itu, Cristiano Ronaldo terlihat menonton pertandingan Tinju dunia bersama the one and only Mike Tyson.

Dalam pertarungan Tinju dunia antara Jake Paul dan Tommy Fury itu, Cristiano Ronaldo menjadi salah satu tamu special.

Meskipun hampir menghabiskan hidup di lapangan rumput hijau, Cristiano Ronaldo juga menggemari olahraga bela diri seperti MMA dan tinju.

"Bermain sepak bola adalah hasrat saya tetapi saya lebih senang menonton olahraga lainnya di TV," ucap CR7 dalam video dokumenter dengan petinju kawakan, Genaddy Golovkin.

"Antara melihat pertandingan sepak bola atau tinju atau UFC, saya memilih tinju atau UFC," tambah Cristiano Ronaldo.

Tak heran apabila Cristiano Ronaldo terlihat menonton pertandingan tinju selebritas ini ketika ada kesempatan.

Pemain yang baru saja merayakan ulang tahun ke-38 pada 5 Februari 2023 ini sudah menuntaskan pekerjaannya sehari sebelumnya.

Tak cuma tampil, tiga gol dilesakkan Cristiano Ronaldo untuk membawa klubnya, Al Nassr, menang 3-0 atas Damar FC dalam lanjutan kompetisi Liga Arab Saudi.

Ronaldo tidak menyia-nyiakan waktu luangnya saat menghadiri laga tinju selebritas ini.

Ronaldo menyempatkan diri untuk berfoto bersama legenda Tinju dunia, Mike Tyson, yang juga menonton dari ruang VIP.

Tampak Cristiano Ronaldo meniru kepalan tangan ala mantan petarung paling menakutkan di muka bumi ini.

"Malam pertarungan," tulis Ronaldo dalam story di akun Instagramnya yang saat ini memiliki 552 juta pengikut.

Pertarungan dimenangi oleh Tommy Fury yang merupakan adik dari juara dunia kelas berat WBC, Tyson Fury.

Fury menghentikan rekor tak terkalahkan Jake Paul melalui split decision atau keputusan angka.

Sebagai informasi, Tommy Fury merupakan petinju profesional pertama yang menjadi lawan tanding dari pemengaruh asal Amerika Serikat ini. (*)

