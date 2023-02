Usai Hubungan Fuji dan Thoriq Halilintar Bubar, Ibu Atta Halilintar Diserang Netizen

POS-KUPANG.COM - Kabar putusnya Fuji dan Thoriq Halilintar rupanya membuat para penggemar kecewa.

Bahkan nama ibunda Atta Halilintar, Geni Faruk disebut-sebut sebagai alasan kandasnya asmara putri Haji Faisal dan adik ipar Aurel Hermansyah tersebut.

Ya diketahui sejak menjalani hubungan asmara keluarga Gen Halilintar yang menerima Fuji hanyalah Atta Halilintar, saat berada di Indonesia tidak sedikit keluarga Gen Helilintar, baik abi, umi ataupun saudara-saudari Thoriq Halilintar menemui Fuji.

Netizen pun beranggapan bahwa putusnya Fuji dan Thoriq Halilintar gegara Geni Faruk.

Geni Faruk pun banjir hujatan di media sosial.

Sementara itu, sikap lain ditunjukkan Haji Faisal, ayah Fuji.

Memang ramai berhembus kabar keluarga Gen Halilintar diduga tak memberi restu jika putra keempatnya itu menjalin hubungan dengan Fuji.

Hal itu diduga dari cara Gen Halilintar yang tak kunjung bertemu dengan Fuji meski sudah berada di Indonesia.

Kendati begitu, fans curiga Geni Faruk tak kunjung memberi restu sehingga Thariq dan Fuji terpaksa mengakhiri hubungan mereka.

Baru-baru ini, Lenggogeni Faruk mengunggah potret kebersamaannya bersama keluarga Gen Halilintar.

Seolah tak peduli dengan semua hujatan itu, Geni Faruk justru tampak asyik menghabiskan waktunya bersama keluarga.

Ia menuliskan pesan soal tips bermain golf yang dinilainya sangat menguji mental.

Dalam unggahannya, Geni Faruk membagikan potret bersama anaknya.

"Golf itu olahraga yang susah, sgt menguji mental dan emosi, makanya Pak Hali @halilintarasmid yang memperkenalkan golf kepada kita selalu bilang to his family, 'Play Golf with Taqwa, always control your emotion'," tulis ibunda Thariq dan Atta ini.