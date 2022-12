Atta Halilintar & Aurel Hermansyah Bangga Thariq Makin Kaya,Kekasih Fuji Menggerutu : Dimarahin Dulu

POS-KUPANG.COM - Papa Ameena Hanna Nur Atta begitu mengikuti perkembangan adiknya Thariq Halilintar.

Suami Aurel Hermansyah ini secara blak-blakan mengungkapkan rasa bangga pada kekasih Fuji tersebut karena banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan Thariq Halilintar.

Youtuber Atta Halilintar tak ragu membocorkan ke publik, bahwa dulunya Thariq Halilintar hanya bermodalkan pinjam pada abangnya, tapi kini Thariq Halilintar makin kaya mempunyai barang mewah sendiri yaitu mobil sport mewah mirip kepunyaan suami Aurel Hermansyah.

Rasa bangga Atta Halilintar disampaikan di media sosial lewat akun instagramnya @attahalilintar.

Terlihat Atta Halilintar telah memosting 4 foto dirinya dengan Thariq Halilintar bersama dua unit mobil sport mewah miliknya yang dibeli dari hasil keringatnya sendiri.

Baca juga: Aurel Hermansyah Langsung Bertindak Saat Suami Mendua,Atta Halilintar Dituh Selingkuhi AsistenIstri

Baik Atta Halilintar dan Thariq Halilintar mengenakan kostum serba hitam senada dengan warna mobil sport mewah yang dipajang.

"proud of u lil bruh," ungkap Atta Halilintar.

Kata Atta Halilintar kalau dulu Thariq Halilintar sering sekali meminjam padanya, tapi sekarang sudah punya sendiri.

"dulu apa2 minjem… skrng apa2 udah punya sendiri… hasil kerjanya… keep humble, always pumpitt, and always remember kita hamba Tuhan / God Slave.. happy to see u grow….," tuturnya.

Mama Ameena Hanna Nur Atta pun bersyukur dengan apa yang telah dicapai Thariq Halilintar saat ini.

Baca juga: Karena Alasan Kesehatan, Atta Halilintar Sering Omeli Aurel Hermansyah Jika Ameena Pakai Baju Seksi

"Alhamdulillah.. keren ni adekku yg ini juga.. teruslahhh meroket @thariqhalilintar bangga liatnya, skrg akhirnya bs punya mobil sendiri, dan super berkembang.. jangan cepat puas ya, dan Stay humble!," komentar Aurel Hermansyah.

Menanggapi kakaknya Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Thariq Halilintar menggerutu.

Semua itu terjadi karena dirinya mendapatkan omelan terlebih dahulu.

"dimarahin dulu tp," kata kekasih Fuji.

Diketahui Thariq Halilintar saat ini, sama-sama meniti karier sebagai influencer lewat beragam platform media sosial.

Sebagai seorang kakak, Atta Halilintar melihat banyak perubahan yang terjadi dengan adiknya tersebut. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS