Hasil Tinju Dunia, Lenier Pero Menjadi Petinju Kelas Berat tak Terkalahkan

POS-KUPANG.COM- Hasil Tinju dunia dalam pertarungan kelas berat tak terkalahkan, Lenier Pero 9-0 (6) mempertahankan rekor tak tercelanya dengan KO pada ronde kedelapan Viktor Faust 11-1 (7) di Alamodome di San Antonio, Texas pada Sabtu 11 Februari 2023 malam .

Pertarungan itu adalah pertarungan pembuka di siaran Showtime dari kejuaraan kelas bulu super WBC yang kosong antara juara dunia dua berat Rey Vargas dan O'Shaquie 'Ice Water' Foster.

Pero kidal Kuba, 30, bertinju dengan baik di dua ronde pembukaan, mendaratkan berbagai tembakan ke tubuh Faust dan menggabungkan hook kanan dan straight kiri ke atas.

Namun atlet Ukraina berusia 30 tahun itu mulai menemukan jangkauannya pada ronde ketiga, mengejutkan Pero dan mengalahkannya di sebagian besar ronde tengah.

Pertarungan berubah secara dramatis pada ronde kedelapan ketika hook kanan ke tubuh diikuti oleh tangan kiri ke kepala melukai Faust, yang tetap berdiri tetapi berbalik.

Pero tidak melepaskannya, melompati lawannya yang cedera dan melepaskan tembakan voli sebelum wasit Rafael Ramos turun tangan untuk menghentikan pertandingan pada menit 2:28.

Pada saat penghentian Faust naik 68-65, 67-66 dengan dua kartu, sementara Pero memimpin 68-65 di urutan ketiga.

“Sejak ronde pertama, kami berusaha mencari hatinya, mencoba masuk ke tubuhnya,” kata Pero di atas ring usai pertarungan.

“Pukulannya tidak terlalu kuat, maka kami terus berlatih dan menemukan pukulan terakhir itu," ujarnya.

Pero membahas akhir yang tidak biasa dari pertarungan tersebut.

“Ini adalah tinju pro dan Anda tidak dapat memunggungi siapa pun. Kamu tidak bisa berpaling, dan aku tidak melakukannya, dan aku mengambil keuntungan," katanya.

Pero, yang merupakan atlet Olimpiade 2016 dan saat ini berada di peringkat enam WBA, memasuki pertarungan dengan penuh percaya diri bahwa dia memiliki alat untuk mengalahkan Faust.

“Saya memiliki keuntungan menjadi petarung yang lebih lengkap darinya,” kata Pero kepada The Ring dua hari sebelum pertarungan.

“Saya bisa bertarung dari jarak jauh dan bisa bertarung di dalam. Saya telah berada di jalur cepat di awal karir saya, setelah bertarung delapan dan 10 ronde. Saya juga pernah bertarung di Showtime. Saya tidak gugup dan saya tidak akan gugup saat bertanding pada hari Sabtu," kata Pero seperti dilansir RingNews24.

Pero menjalani pertarungan pertamanya di bawah pelatih baru Bob Santos, yang merupakan The Ring's Fighter of the Year untuk tahun 2022.

“Saya rendah hati. Saya dikelola dengan baik dan saya memiliki pelatih hebat di Bob Santos, ”kata Pero kepada The Ring.

Dia melanjutkan “Saya telah menangani tekanan dengan baik dan mampu mengatasi rintangan dalam hidup saya. Saya melihat hidup dan menghadapinya satu per satu. Jadi saya melihat pertarungan melawan Faust sebagai satu kemenangan lagi untuk melihat ke depan. Saya terus tumbuh sebagai petarung dan berusaha menjadi lebih baik di setiap pertandingan.”(*)

