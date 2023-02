Hasil Tinju Dunia, Mario Barrios Kanvaskan Jovanie Santiago di San Antonio, Texas

POS-KUPANG.COM- Hasil Tinju dunia antara petinju Kelas welter Mario Barrios 27-2 (18) berhasil menghentikan perjuangan petinju Jovanie Santiago 14-3-1 (10) pada ronde kedelapan pada laga di Alamodome di San Antonio, Texas pada Sabtu 11 Februari 2023 malam.

Pertarungan Mario Barrios vs Jovanie Santiago itu adalah pertarungan pendukung utama di siaran Showtime dari kejuaraan kelas bulu super WBC yang kosong antara juara dunia dua berat Rey Vargas dan O'Shaquie 'Ice Water' Foster.

Bertarung di kandang sendiri untuk pertama kalinya sejak 2020, petenis Meksiko-Amerika berusia 27 tahun itu mendominasi Puerto Rico Santiago, 33, sejak bel pembukaan dan tidak pernah berhenti menekan.

Bekerja di belakang jab yang kaku, Barrios mendikte jangkauan saat dia mengatur tangan kanan ke kepala dan kait kiri ke tubuh.

Dengan tinggi enam kaki, Barrios mampu mendukung lawannya yang jauh lebih pendek, yang tidak pernah berhenti mencoba tetapi selalu melawannya baik di departemen ukuran maupun keterampilan.

Putaran demi putaran Barrios menghancurkan Santiago sampai pukulan kiri ke tubuh pada ronde kedelapan membuatnya tersungkur ke kanvas.

Meski dia mengalahkan hitungan, Santiago tidak akan bertahan lebih lama.

Dalam satu menit, sudutnya menghentikan kontes saat Barrios memukulnya di sekitar ring. Waktu penghentian adalah 1:42.

“Masa depan tampak cerah bagi kami, dan saya sangat bersemangat untuk beberapa tahun ke depan,” kata Barrios, yang dilatih oleh Trainer of the Year majalah The Ring, Bob Santos.

“Saya harus mendapatkan fisik. Itu satu hal yang kami kerjakan di gym. Saya tahu Santiago akan datang dengan itu, dia melakukan pertarungan ini di halaman belakang saya, yang menunjukkan banyak hal tentang dia. Dia seorang pejuang yang hebat, saya angkat topi kepadanya, tetapi saya datang ke sini dan mengurus bisnis," kata Barrios.

Itu adalah kemenangan pertama Barrios dalam hampir dua setengah tahun setelah kekalahan beruntun dari Gervonta 'Tank' Davis di kelas welter junior dan Keith Thurman di kelas welter.

“Saya merasa seperti berada di atas sana dengan elit, tapi itu untuk saya buktikan. Saya tidak pernah menjadi pembicara, ”tambah Barrios.

Sebelum pertarungan, Barrios berbicara tentang kembali bekerja dengan pelatih Santos.

“Saya telah memindahkan kamp pelatihan saya ke Las Vegas, Nevada dan saya kembali bekerja dengan Bob Santos,” kata Barrios.

“Ini adalah perubahan kecepatan dan sedikit istirahat setelah beberapa pertarungan yang sangat besar, menyegarkan pikiran dan tubuh saya setelah dua kamp keras berturut-turut. Perubahan itu saya pikir akan meningkatkan karier saya beberapa tahun ke depan karena saya akan berlatih di ibu kota pertarungan dunia," tandas Barrios.

Barrios sekarang kembali bergabung untuk perebutan gelar dunia.

“Kemenangan menempatkan saya pada posisi yang saya inginkan, yaitu bersaing memperebutkan gelar juara dunia,” kata Barrios sebelum pertarungan.

“Banyak gelar yang kosong akhir-akhir ini dan saya pikir dengan penampilan yang kuat saya bisa bergabung dengan juara dunia mana pun di divisi ini," pungkasnya.(*/RingNews24)

