Indonesian Idol , Modal 5 Standing Ovation, Salama Salsabila Siap Bukin Kejutan di Spekta Show 2

POS KUPANG.COM -- Panggung Sepktakule Show Indonesian Idol akan menampilan Top 13 , Senin 13 Februari 2023

Salah satu kontestan Salma Salsabilah kembali diunggulal bakal lolos ke babak selanjutnya

Pada penampilan Senin lalu , Salma Salbila membawakan Dunia Tipu-Tipu mendapat lima standing ovation dari tim juri yang terdiri dari Judika , Anang Hermansyah , David Bayu dan Rossa

Satu-satu juri yang memberikan tepuk tangan pujian namun tak sampai berdiri adalah , Bunga Citra Lestari

Meski demikian, istri mendiang Asraf Sinclair itu tetap memuji Salma Salsabilah

"Aku penggemar kamu , menurut aku itu tadi indah sekali. Tapi ada satu kenapa tadi aku ngga berdiri , terlalu indah sampai kerapuhanya kurang tetasa di aku. Itu penmpilan yang sanga amat bagus dan sangat hebat ," kata Bunga Citra Lestari

Semantara akun instagram Indonesian Idol @indonesianidolid menyebut penampilan Salma dengan the best

*** THE BEST! Penampilan @salmasalsabil12 memang selalu bikin amazed!

Natizen pun menyebut sosok berhijab itu bakal menjuarai Indonesian Idol

@ dandiyusuf_ *** Gua sumpahin juara indonesian idol pertama yang berhijab aminnn

@salsabila.prabawati19 *** Definisi nyanyi yg ga perlu tinggi2 tp ttp enak. Si paling ngenakin lagu, sipaling tenang pembawaannya, sipaling humble, sipaling lucu, sipaling reog. Jgn berubah ya sal buat semua org terkagum dengan penampilan indahmu. Bismillah top 5

@syadiqinrambli *** Persembahan salma sepanjang lagu tu sentiasa ada cara untuk tarik perhatian orang tanpa perlu rely on high notes. Personally ada satu dua bahagian lagu itu tidak masuk tapi masih sedap lunak suaranya dan cara pembawaan salma yang begitu bersahaja. Yg penting keep it up! Still fans!

@ibnufrdzki *** Penampilan salma no tipu tipu yah soalnya the best banget dan amazing banget penampilannya dalam lagu yura yunita dunia tipu tipu dan sempat menangis membawakan lagu ciptaan sendiri berjudul rumah

@salmamelodies *** Ada part akhir dari lagu aslinya yang dihilanglan, i expect salma bakal ambil bagian itu dengan sentuhan jawa. Tapi tetep, fansss!!!!! See on the very top, Salma! Amin