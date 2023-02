9 Rating Drama Korea Terbaru Februari 2023, Drakor Crash Course in Romance dan Agency Turun

PEMAIN DRAKOR - Pemain Drama Korea. 9 Rating Drama Korea Terbaru Februari 2023, Drakor Crash Course in Romance dan Drama Korea, Agency alami penurunan rating.

POS-KUPANG.COM - Berikut 10 rating Drama Korea terbaru pada bulan in Februari 2023, Drakor Crash Course in Romance mengalami penurunan rating

Rating Drakor terbaru ini anjlok tak lagi di angka dua digit di penayangan episode 7 yakni 9,7 persen, padahal di episode 6, Crash Course in Romance mencetak rating tertinggi yakni 11 persen.

Begitu juga dengan Drama Korea Agency, yang mengalami penurunan rating, pasalnya Drakor ini hanya berhasil mendapatkan skor 10,4 persen.

Padahal sebelumnya, serial ini meraih peringkat rata-rata sekitar 11,6 persen.

Simak pula hasil rating Drama Korea terbaru Februari 2023 lainnya di minggu ini.

Baca juga: Segera Tayang Malam Ini, Drama Korea Terbaru Our Blooming Youth Yuk Intip Sinopsis dan Pemainnya

1. Crash Course in Romance

Tayang di Netflix, drakor Crash Course in Romance tampil cukup baik di episode terbarunya.

Bahkan mereka masih tetap mempertahankan rating yang tinggi.

Menurut kantor riset Nielsen Korea, serial tvN tersebut meraih skor 10,4 persen.

Angka tersebut menjadi rekor tertinggi mereka selama penayangan di hari Sabtu.

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Romantis Cocok Ditonton Saat Valentine Bareng Si Dia, Ada Drakor Goblin

Pasalnya mereka kerap mendapatkan rating yang lebih rendah di slot tayang tersebut.

Drakor Crash Course in Romance melonjak naik di episode 8 dan kembali mencetak rating dua digit, yakni 11,8 persen.

Hal yang sama juga dialami Crash Course in Romance, rating drakor terbaru ini anjlok tak lagi di angka dua digit di penayangan episode 7 yakni 9,7 persen.

Padahal di episode 6, Crash Course in Romance mencetak rating tertinggi yakni 11 persen.