DRAMA KOREA - Drama Korea. Rekomendasi Drama Korea Capai Rating Tertinggi, Drakor Three Bold Siblings Duduki Urutan 1 ada pula Drama Korea Agency

POS-KUPANG.COM - Berikut 9 rekomendasi Drama Korea mencapai rating tertinggi, Drakor Three Bold Siblings duduki urutan 1 di bulan Februari 2023.

Penggemar Drama Korea, data rating Drakor minggu pertama di bulan ini telah dirilis, dimana Drakor Three Bold Siblings capai rating tertinggi.

Selain itu ada juga Drama Korea Agency.

Lebih lanjut, yuk simak rekomendasi drama Korea rating tertinggi bulan Februari 2023!

Three Bold Siblings

Peringkat pertama drakor rating tertinggi di awal bulan Februari tahun 2023 ini ditempati oleh Three Bold Siblings.

Drama Korea yang telah menayangkan 39 episode tersebut dibintangi Lim Joo Hwan dan Lee Ha Na.

Berdasarkan Nielsen Korea, drakor Three Bold Siblings memperoleh rating 26,7 persen di KBS2 TV. Three Bold Siblings tersebut pun menjadi program TV yang paling banyak disaksikan di hari Minggu.

Crash Course in Romance

Disusul oleh drakor Crash Course in Romance yang sedang menguasai popularitas drama Korea saat ini.

Crash Course in Romance merupakan drakor romantis komedi yang pasangkan Jung Kyung Ho dengan Jeon Do Yeon.

Menurut Nielsen Korea, drakor romantis Crash Course in Romance raih 11,8 persen di tvN.

Selain menjadi rating tertinggi sepanjang penayangan, Crash Course in Romance juga menjadi mini series paling banyak ditonton di hari Minggu.