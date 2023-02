Promo Indomaret Hari Ini 7 Februari 2023, Silver Queen Rp9.900, Lemonilo Rp6.900 3 Es Krim 12 Ribu

POS-KUPANG.COM - Beragam Promo Indomaret masih berlangsung hingga hari ini Selasa 7 Februari 2023.

Ada Promo Promo Indomaret Product of The Week misalnya ABC Kecap manis refill 520 gram Rp 17.500, Promo Indomaret Es Krim yakni beli 3 hanya Rp12.000. Kemudian Promo Super Hemat Indomaret food and beverage misalnya Beli 3 lebih hemat Indomie goreng jumbo Rp 10.900, colatta, chocolate compound dark 250 gram box Rp 19.900

Kemudian Promo Indomaret super hemat dan untuk kebutuhan rumah tangga. Semua Promo Indomaret ini berakhir di hari ini 7 Februari 2023 sehingga masih ada kesempatan untuk berbelanja. Namun sebelum berbelanja ada baiknya simak produk yang masuk dalam produk hari ini

1. Promo Indomaret Product of The Week

Di Indomaret juga ada Product of The Week tiap minggunya. Periode 1-7 FEBRUARI 2023.

Apa aja sih? Yuk cek sekarang!

S&K Tambahan Diskon BERTANDA Debit Permata Bank disertai dengan belanja PRODUK LAIN senilai Rp100.000

S&K ShopeePay/Gopay/Ovo:

1. Khusus pembayaran penuh di toko Indomaret.

2. Berlaku untuk maks. 1 (satu) produk per transaksi per struk.

3. Transaksi maks 5(lima) kali/user/hari.

4. Limit OVO maks 2(dua) kali/user/periode.

- Katalog promo Product of The Week hadir di Indomaret seluruh Indonesia.

Harga Produk DI LUAR JAWA, BALI & LOMBOK selisih perbedaan s.d +Rp1.000

Tidak berlaku di toko INDOMARET POINT

- You C1000 health dirin 140 ml semua varian beli 2 lebih hemat Rp 12.500/2 botol

- Silver queen milk chocolate cashew / almond 58 gram Rp 9.900

- ABC Kecap manis refill 520 gram Rp 17.500

- gillete razor flexi Rp 14.900

- cap lang plester premium Beli 2 Gratis 1

- Indomaret tisu wajah premium 100's Rp 9.600