Promo Indomaret 6-14 Februari Produk Kecantikan Belanja 45Ribu Cashback Rp12500: Garnier Maybelline

POS-KUPANG.COM - Bagi pelanggan Indomaret, di awal pekan ini Senin 6 Februari 2023 masih ada beragam Promo Indomaret yang menarik untuk berbagai produk.

Bagi kamu yang ingin berbelanja di hari ini 6 Februari hingga beberapa hari ke depan, yuk simak Promo Indomaret dibawah ini.

Ada Promo Indomaret untuk produk kecantikan khususnya untuk produk Garnier, Garnier Men, dan Maybelline! Bagi pecinta es krim ada Promo Indomaret promo beli 3 hanya Rp12.000, Promo Indomaret Dancow Fair dan berbagai promo lainnya.

Untuk selengkapnya simak Promo Indomaret dibawah ini :

1. Promo Indomaret untuk produk Garnier, Garnier Men, dan Maybelline!

BEST SELLER PROMO IS IN THE AIR!

Februari telah tiba, sudah siap tampil optimal untuk merayakan bulan Kasih Sayang?

Jangan khawatir! Khusus buat Sobat Indomaret, ada penawaran super spesial dari L’Oreal!

Kapan lagi kamu bisa belanja produk-produk favorit dengan harga spesial, ditambah DAPATIN CASHBACK! Semuanya bisa didapatkan hanya dengan belanja di Indomaret!

Promo ini berlaku untuk produk Garnier, Garnier Men, dan Maybelline! Yuk, start Bulan Februari dengan penampilan lebih optimal!

INGAT, PROMO HANYA BERLAKU DI INDOMARET TANGGAL 1 - 14 FEBRUARI 2023

- Bright complete foam 100 ml Rp 24.900/pc

- Bright complete scrub 100 ml Rp 26.900/pc

- ance fight wasabi foam & oil control foam 100 ml Rp29.900/pc

- fit mc matte + poreless foundation sachet all varian Rp 26.900/pc

- hypercurl mascara and high impact tatoo Rp 59.900/pc