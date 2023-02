Cegah Virus ASF, Pemkab Sikka Dapat Alat Pendeteksi Penyakit Pada Ternak

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Albert Aquinaldo

POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Loop Mediated Isothermal Amplifiction ( LAMP ), sebuah alat pendeteksi virus atau penyakit pada ternak ( virus ASF ) dalam waktu dekat dipastikan akan hadir di Kabupaten Sikka.

Kepastian kehadiran LAMP itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, Yohanes Emil Satriawan Sadipun, kepada POS-KUPANG.COM, Senin, 6 Februari 2023 sore melalui telepon selulernya.

Jemi Sadipun saat ini berada di Kupang guna memenuhi undangan dari Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Income through Support for Markets in Ageiculture (Prisma) dan Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) untuk kepentingan serah terima alat tersebut.

Yohanes Emil Satriawan Sadipun menjelaskan, penyerahan alat tersebut rencananya dilaksanakan di Kantor Gubernur NTT, Selasa, 7 Februari 2023.

"Untuk daratan Flores, Sikka yang dapat, kalau untuk daratan Sumba itu Kabupaten Sumba Timur," jelas mantan Camat Kangae ini.

Lebih lanjut, mantan Camat Bola itu juga menjelaskan, Sikka mendapatkan LAMP dari Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Income through Support for Markets in Ageiculture (Prisma) karena Kabupaten Sikka sudah menyiapkan dukungan anggaran kerjasama.

Sebelumnya, Head of Porfolio Prisma Prajwal Shahi pada Workshop Kampanye Kesadaran ASF dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular Lainnya dalam Rangka Mendukung Pemulihan Sektor Babi di Propinsi NTT telah menyampaikan tentang LAMP

“Prisma dan AIHSP akan hadirkan alat diagnosa pendeteksi penyakit pada berbagai hewan yang namanya Lamp. Secara khusus Lamp dapat mendeteksi virus ASF pada babi,” jelas Prajwal Shahi.

Tujuan kehadiran Lamp, jelas Prajwal Shahi, untuk mendukung pemerintah dalam upaya memulihkan sektor babi di NTT.

LAMP sendiri diklaim mampu mendeteksi virus ASF secara cepat, tepat dan akurat sehingga tindakan mengendalikan dapat segera dilakukan. (*)

