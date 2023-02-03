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Promo Indomaret 3-5 Februari, 4 Merek Minyak Goreng 2L Rp34.900, Bango Rp23.500, Molto Rp10.900

Promo Indomaret 3-5 Februari, 5 Minyak Goreng 2L Rp34.900 Tropical, sania, filma, fortune, Bango Kecap ManisRp 23.500, moltoRp10.900

Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
zoom-inlihat foto Promo Indomaret 3-5 Februari, 4 Merek Minyak Goreng 2L Rp34.900, Bango Rp23.500, Molto Rp10.900
instagram @indomaret
PROMO INDOMARET - Promo Indomaret 3-5 Februari, 4 Merek Minyak Goreng 2L Rp34.900, Bango Rp23.500, Molto Rp10.900 

POS-KUPANG.COM - Inilah Promo Indomaret hari ini 3-5 Februari 2023 khususnya Promo Semarak Minyak,

Melalui Promo Indomaret Promo Semarak Minyak, kamu bisa menghemat saat membeli Minyak Goreng karena harganya lebih murah.

Selain itu juga ada Promo camilan favorit dimana beli 2 lebih hemat dan Promo Jumat Sabtu Minggu (JSM)

Untuk selengkapnya simak Promo Indomaret dibawah ini :

1. Promo Semarak Minyak

Hanya 3 Hari
Periode 3-5 Februari 2023
Promo Semarak Minyak!
Yuk dapatkan hematnya di toko Indomaret wilayah kamu ya!

Selain di toko Indomaret promo ini juga berlaku di aplikasi Klik Indomaret, Sobat.
Yuk download aplikasinya sekarang juga!

Info promo daerah lainnya silakan kunjungi toko Indomaret terdekat!

S&K tambahan diskon Gopay:
Belanja PRODUK HANYA 3 HARI senilai Rp50.000 diskon Rp3.000 berlaku maks. 5(lima)kali/user/hari, tidak berlaku kelipatan.
Pembelian di toko Indomaret.

- Tropical Minyak Goreng 2 L Pouch Rp 34.900, Pakai Ovo cashback point 3000

- Sania Minyak Goreng 2 L Pouch Rp 34.900, Pakai Ovo cashback point 3000

- Camar/Harumas Minyak Goreng 2 L Pouch Rp 31.500, Pakai Ovo cashback point 3000

- Filma Minyak Goreng 2 L Pouch Rp 34.900, Pakai Ovo cashback point 3000

- Fortune Minyak Goreng 2 L Pouch Rp 34.900, 

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Sumber: Pos Kupang

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