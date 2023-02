Kunci Jawaban Soal PTS SMP Kelas 8 Semester 2 K13 Revisi Pelajaran Bahasa Inggris Uraian

POS-KUPANG.COM - Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas 8 dapat mempersiapkan diri menghadapi Penilaian Tengah Semester ( PTS ).

Berikut Soal Ujian PTS SMP Kelas 8 semester 2 mata pelajaran Bahasa Inggris dilengkapi Kunci Jawaban.

Soal PTS SMP Kelas 8 untuk Semester 2 meliputi materi My Uncle is a Zoo Keeper, What Are You Doing, Bigger is Not Always Better dan When I was a Child.

Di bawah ini terdapat contoh Soal PTS Semester 2 mata pelajaran Bahasa Inggris berbentuk uraian.

Tidak hanya contoh soal PTS saja, tapi siswa SMP Kelas 8 juga bisa mendapatkan kunci jawaban.

Berikut contoh soal PTS mata pelajaran Bahasa Inggris dan kunci jawaban dilansir POS-KUPANG.COM dari banksoal.web.id.

Soal

1). Complete the blank space with right grammar phrase!

Amina … the examination today, pray for her success. (menjalankan)

I … to the market to buy some vegetables now. (pergi)

Is Sabrina … enough food, today? (makan)

Jawaban :

Is doing

Am going

Eat

Read the text to answer question number 2 until 3

Gambar 1 Soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Semester 2 uraian

Soal

2). Where did the writer go on his first day?

Jawaban :