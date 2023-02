Kunci Jawaban Soal PTS SMP Kelas 8 Semester 2 K13 Revisi Pelajaran Bahasa Inggris

POS-KUPANG.COM - Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas 8 dapat mempersiapkan diri menghadapi Penilaian Tengah Semester ( PTS ).

Berikut soal ujian PTS SMP Kelas 8 semester 2 mata pelajaran Bahasa Inggris dilengkapi kunci jawaban.

Soal PTS SMP Kelas 8 untuk Semester 2 meliputi materi My Uncle is a Zoo Keeper, What Are You Doing, Bigger is Not Always Better dan When I was a Child.

Di bawah ini terdapat contoh soal PTS Semester 2 mata pelajaran Bahasa Inggris berbentuk pilihan ganda.

Tidak hanya contoh soal PTS saja, tapi siswa SMP Kelas 8 juga bisa mendapatkan kunci jawaban.

Berikut contoh soal PTS mata pelajaran Bahasa Inggris dan kunci jawaban dilansir POS-KUPANG.COM dari banksoal.web.id.

The text for questions 1 until 3

Gambar 1 Soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Semester 2 pilihan ganda

Soal

1). The statement below that corresponds to the text is …

A) Uncle feed the animals every weekend

B) Uncle never cleans animal’s cage

C) My uncle works in the zoo

D) Uncle’s friend never helps him to wash the animals.

Answer : C

Soal

2). Read the seventh sentence! The word “ill” means …

A) Sick

B) Dirty

C) Healthy

D) Happy

Answer : A

