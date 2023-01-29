Jadwal Kapal Pelni
Jadwal Kapal Pelni KM Wilis Februari 2023, Rute Awal Batulicin-Makassar, Tiba di Kupang Tanggal 7
Berikut jadwal kapal pelni KM Wilis bulan Februari 2023. Cek setiap rute yang dilalui.
Penulis: Meika Pestaria Tumanggor | Editor: Meika Pestaria Tumanggor
POS-KUPANG.COM - Berikut jadwal kapal pelni KM Wilis bulan Februari 2023. Cek setiap rute yang dilalui.
Melansir dari website pelni.co.id pada Minggu (29/1/2023), Kapal Pelni KM Wilis akan berangkat dari Batulicin menuju Makassar pada 1 Februari 2023 pukul 17.00.
Setelah melewati 10 rute, KM Wilis tiba di Waingapu pada 10 Februari 2023 pukul 19.00 Wita.
Berikut Jadwal kapal Wilis selengkapnya.
Baca juga: Jadwal Kapal Pelni KM Labobar Hingga 10 Februari 2023, Dari Sorong Lewati Manokwari, Serui, BauBau
1. Rute Batulicin - Makassar
Berangkat 1 Februari 2023 pukul 17.00
Tiba 2 Februari 2023 pukul 23.00
2. Rute Makassar - Labuan Bajo
Berangkat 3 Februari 2023 pukul 08.00
Tiba 4 Februari 2023 pukul 08.00
3. Rute Labuan Bajo - Bima
Berangkat 4 Februari 2023 pukul 09.00
Tiba 4 Februari 2023 pukul 18.00
4. Rute Bima - Waikelo