Hotman Paris Jawab Tudingan Tak Bisa Bahasa Inggris, Pamer Bareng Bule Saat Pengacara di Sidney

POS KUPANG.COM -- Hotman Paris rupanya terganggu dengan tudingan diirnya tak bisa Bahasa Inggris

Dia Hotman Paris yang juga pengacara kondang itu itu langsung memaerkan dirinya pose bareng bule perempuan semasa menjadi pengacara di Sidney , Australia

Foto bermsa bule itu sekaligus menjawab tudingan bahwa suami Notaris Agustianne Marbun dan ayah pengacara muda Felicia Hutapea itu pernah bekeja bersama orang Australia di Sidnet

Dia Hotman Paris menunjukan foto itu di aku iintagrammua @hotmanparisofficial

dengan menulis caption *** Ini kantorku masa muda thn 88 di Sydney! Kantor pengacara raksasa dgn 700 pengacara! He he ada komen di postingan lain katanya Hotman tdk bisa bhs ingris waktu baca visum vena melinda! He he aku beda dgn kura kura ninja

Natizen pun memuji cara Hotman Paris menjawab tuduhan dengan cara mantap dan simple namun pas mengena

@sity_srahmahoky *** Hanya bang Hotman Paris yg kalo dibecandain gak ditanggepin serius

@feliciasinagaa *** Akan ada aja cara org lain buat jatuhin kita tulang, respon tulang sangat mantap dan simple

@sriekurniaa *** Sy pernah ktm abang di rumah jajan surapati bdg lg beli bubur mang oyo kbtulan sy pengelola restoran...dl ga sempet photo..,sukses slalu yaa bang ....

@marcwll2 *** Berapa harga Vila abang yg dibeli konglomerat Tangerang bang ?

@just.motomoto *** Pak Hotman santuy bngt tanggepin komen netizen

@agung_pasukan27 *** Bang Hotman emang top dah jangan lupa bang selalu membela kebenaran bang.. yang salah jangan di bela atau dibenarkan .. hehehe.. saya yakin Abang Hotman orang Baik

@wahyusinta6506 *** Kl gak bs bhs inggris gak bakalan mngkn bs nanganin kasus internasional donk..yg tarifnya per kasus "M" tuhh..yg sirik sapa ya...HPH is the best, rendah hati, baik, care pd yg kurang mampu..Sukses trs bang HPH..GBU

@marcwll2 *** Kualitas Bang Hotman sdh jaminan mutu. Bang Hotman bkn tdk bs membaca Visum, cuma memberi kesempatan ke Vena untuk mengurai. Jgn tanggapi org yg sirik bang... Ke

@eddysiswanto.official *** Jam terbang yang luar biasa panjang. Hebat bang!