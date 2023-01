Aktor Pemeran Yesus Jonathan Roumie Berbicara Lantang di Panggung March for Life Washington Amerika 

Para aktivis bergabung dalam March for Life di Washington DC Amerika Serikat, Jumat 20 Januari 2023 atau Sabtu 21 Januari WIB. Secara historis, pawai telah berfungsi sebagai kesempatan untuk menyusun strategi, bersosialisasi, dan menjalin hubungan baru dengan aktivis lain.

Shuran Huang/The New York Times

POS-KUPANG.COM, WASHINGTON DC - Ribuan orang mengambil bagian dalam demonstrasi yang dikenal dengan March for Life di Washington DC Amerika Serikat, Jumat 20 Januari atau Sabtu 21 Januari 2023 WIB. Mereka datang dari berbagai negara bagian di Amerika Serikat dan dari berbagai latar belakang.

March for Life adalah salah satu demonstrasi terbesar setiap tahun di Ibukota negara AS. Awalnya diselenggarakan sebagai tanggapan atas keputusan Mahkamah Agung yang melegalkan aborsi di seluruh negeri pada tahun 1973, March for Life telah berevolusi untuk mempromosikan “keindahan dan martabat setiap kehidupan manusia dengan bekerja untuk mengakhiri aborsi – menyatukan, mendidik, dan memobilisasi orang-orang pro-kehidupan di lapangan umum.”

Tampil banyak orator di panggung March for Life. Salah satunya adalah aktor Jonathan Roumie. Pria yang menjadi terkenal karena memerankan Yesus Kristus di televisi memuji Yesus yang sebenarnya karena telah menuntunnya untuk berbicara di depan umum, untuk pertama kalinya, tentang pandangannya yang pro-kehidupan.

Aktor pemeran Yesus Jonathan Roumie tampil di panggung March for Life untuk menyampaikan kesaksian dan pandangannya yang pro-kehidupan, Jumat 20 Januari atau Sabtu 21 Januari 2023 WIB. (catholicnewsagency.com)

“Orang ini membuatku melakukannya,” kata Jonathan Roumie kepada penonton di March for Life 2023, sambil menunjuk ke langit. "Dan aku menjadi pria yang lebih baik karenanya."

Roumie, seorang Katolik yang taat yang dikenal luas karena memainkan peran Yesus dalam serial TV populer “The Chosen,” mendekati podium pada 20 Januari dengan sorak sorai dari kerumunan. Dia adalah pembicara teratas dari selusin atau lebih pembicara yang berbicara kepada para hadirin tepat sebelum pawai tahunan ke-50 berlangsung.

“Tuhan itu nyata, dan dia benar-benar mencintai Anda masing-masing,” kata Roumie kepada puluhan ribu demonstran, banyak di antaranya memegang spanduk buatan sendiri dan tanda bertuliskan slogan pro-kehidupan.

“Sejarah telah dibuat. Hidup telah menang dengan cara yang luar biasa,” katanya, “dan terang dunia, yang adalah Yesus Kristus, penulis kehidupan, terangnya telah menyala sangat terang di dalam diri Anda masing-masing, terlepas dari kepercayaan khusus Anda, memaksa Anda untuk maju karena satu dan lain alasan untuk berdiri bersama hari ini untuk memperjuangkan tujuan yang paling berharga dan paling mulia - yaitu untuk memberikan hak kepada yang belum lahir untuk masuk ke dunia, dan mengalahkan kekuatan duniawi yang berusaha menghancurkan bukti dari mereka.”

Demonstrasi hari Jumat adalah Pawai Nasional pertama untuk Kehidupan yang diadakan sejak penggulingan Roe v. Wade Juni lalu, keputusan Mahkamah Agung yang menghapus preseden hampir 50 tahun yang mengizinkan aborsi secara nasional.

Tema March for Life tahun ini adalah “Next Steps : Next Steps: Marching into a Post-Roe America atau Langkah Selanjutnya: Berbaris ke Amerika Pasca-Roe,” yang menekankan perlunya terus bekerja menuju undang-undang, baik di tingkat federal maupun tingkat negara bagian, yang akan melindungi yang paling rentan.

Roumie berbicara terutama tentang pertempuran spiritual yang terjadi di masyarakat AS atas aborsi dan memperingatkan orang banyak - terutama kaum muda - untuk menganggap serius iman mereka dalam menghadapi penolakan, termasuk dari budaya populer dan media.

Setan, katanya, “ingin kita percaya bahwa aborsi tidak berbahaya,” dan mereka yang tidak didasarkan pada iman yang kokoh kepada Tuhan “matang untuk korupsi.”

“Sama seperti Tuhan itu nyata, Setan juga nyata … dia mendorong Anda untuk ragu, ketika Anda tahu di dalam hati Anda hal yang benar untuk dilakukan,” Roumie memperingatkan.

Sementara Roumie tumbuh sebagai Katolik, dia telah berbicara secara terbuka tentang pertobatan yang lebih dalam yang dia alami sekitar empat setengah tahun yang lalu, ketika dia mulai bertumbuh dalam imannya.

Roumie mengatakan pada hari Jumat bahwa "tinggal di alam roh" telah mengubah dirinya "dari dalam ke luar". Mempraktikkan keyakinan seseorang, Anda "mulai melihat kebenaran terwujud dalam semua bidang kehidupan Anda", dan Anda "tidak dapat melihat apa yang telah Anda lihat".