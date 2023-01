Paus Fransiskus Memberkati Para Peserta March for Life Anti Aborsi di Washington Amerika Serikat

Paus Fransiskus memberkati bayi dalam kandungan seorang ibu hamil, dijadikan foto ilustrasi ketika media Vatikan memberitakan Paus Fransiskus memberkati para peserta March for Life (Pawai Kehidupan) di Washington DC Amerika Serikat, Jumat 20 Januari 2023 waktu setempat atau Sabtu 21 Januari WIB.

POS-KUPANG.COM - Dalam sebuah pesan yang dibacakan pada Vigili Doa Nasional untuk Kehidupan pada hari Kamis 19 Januari 2023, Paus Fransiskus berdoa agar Tuhan “memperkuat komitmen semua… untuk bertahan dalam upaya mereka yang bertujuan melindungi kehidupan manusia dalam segala tahapannya.”

Paus Fransiskus telah mengirimkan berkatnya “sebagai ikrar kekuatan dan sukacita di dalam Tuhan,” kepada semua orang yang mengambil bagian dalam March for Life ( Pawai Kehidupan) di Amerika Serikat, “dan kepada semua orang yang mendukung mereka dengan doa dan pengorbanan mereka.”

Berkat Paus Fransiskus disampaikan dalam pesan yang ditujukan kepada Uskup Michael Burbidge dari Arlington, ketua Komite Kegiatan Pro-Kehidupan USCCB.

Pesan itu, yang ditandatangani oleh Kardinal Sekretaris Negara Pietro Parolin, dibacakan pada Malam Doa Nasional untuk Kehidupan, yang berlangsung di Basilika Nasional Maria Dikandung Tanpa Noda di Washington, D.C.

March for Life adalah salah satu demonstrasi terbesar setiap tahun di Ibukota negara. Awalnya diselenggarakan sebagai tanggapan atas keputusan Mahkamah Agung yang melegalkan aborsi di seluruh negeri pada tahun 1973, March for Life telah berevolusi untuk mempromosikan “keindahan dan martabat setiap kehidupan manusia dengan bekerja untuk mengakhiri aborsi – menyatukan, mendidik, dan memobilisasi orang-orang pro-kehidupan di lapangan umum.”

Syukur atas “kesaksian yang setia”

Dalam pesannya, Kardinal Parolin mengatakan Paus Fransiskus “sangat berterima kasih atas kesaksian setia yang ditunjukkan secara terbuka selama bertahun-tahun oleh semua orang yang mempromosikan dan membela hak hidup anggota keluarga manusia kita yang paling tidak bersalah dan rentan.”

Memperhatikan bahwa “pembangunan masyarakat yang benar-benar adil bersandar pada penghormatan terhadap martabat suci setiap orang dan sambutan yang diberikan kepada setiap orang sebagai saudara atau saudari,” Kardinal Parolin melanjutkan dengan mengatakan bahwa Paus Fransiskus “percaya bahwa Tuhan Yang Mahakuasa akan menguatkan komitmen semua orang, terutama kaum muda, untuk bertekun dalam usaha mereka yang ditujukan untuk melindungi kehidupan manusia dalam segala tahapannya, terutama melalui langkah-langkah hukum yang memadai yang diberlakukan di setiap lapisan masyarakat."

Next Steps = Langkah Selanjutnya

Tema March for Life tahun ini adalah “Next Steps: Marching into a Post-Roe America atau Langkah Selanjutnya: Berbaris ke Amerika Pasca-Roe.” K

eputusan Roe v. Wade dibatalkan pada Juni 2022 oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam keputusan yang menetapkan bahwa tidak ada hak aborsi dalam Konstitusi AS. Keputusan baru tidak membuat aborsi ilegal, tetapi mengembalikan yurisdiksi untuk mengatur aborsi ke masing-masing negara bagian AS.

March for Life 2023 menyatukan para pendukung pro-kehidupan untuk melihat pekerjaan yang tersisa setelah keputusan Mahkamah Agung.

Itu adalah tema yang digaungkan oleh Uskup Burbidge, yang, dalam sebuah wawancara dengan Radio Vatikan, mengatakan, “Kami memahami bahwa pekerjaan kami baru saja dimulai.”

Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap semua kehidupan manusia berarti tidak hanya mengubah hukum, “tetapi mengubah hati dan pikiran,” Uskup Burbidge menegaskan bahwa “setiap orang, setiap pengikut Kristus, setiap anggota umat beriman telah diberi mandat: itu disebut Injil Kehidupan.”

Mandat itu, katanya, “berarti kita merayakan kehidupan. Kita menghargainya.”