Drama Korea My Heart is Beating Kisahkan tentang Manusia Setengah Vampir, Dibintangi Won Ji An

POS-KUPANG.COM - Penggemar Drama Korea ada Drakor baru yang romantis dan seru berjudul My Heart is Beating.

Drama romantis fantasi baru, My Heart is Beating ini mengisahkan tentang manusia setengah vampir.

Drakor terbaru ini dibintangi Taecyeon 2PM dan Won Ji An.

Drama Korea My Heart is Beating tentang setengah manusia dan setengah vampir Seon Woo Hyul.

Dia tidak dapat menjadi manusia karena perbedaan satu hari di antara 100 tahun.

Seon Woo Hyul mulai hidup bersama dengan Joo In Hae, wanita yang tidak memiliki sisi manusiawi, kemudian menemukan kehangatan sejati.

Sebelumnya, Taecyeon memamerkan keterampilan aktingnya yang solid melalui berbagai drama seperti Blind, Secret Royal Inspector & Joy, dan Vincenzo.

Seon Woo Hyul setengah manusia dan setengah vampir atau manusia setengah vampir.

Dia pengadopsi awal dan trendsetter yang suka menjadi orang pertama mencoba hal baru diperkenalkan ke dunia untuk pertama kalinya.

Seon Woo Hyul digambarkan sebagai orang aneh, orang gua yang hanya makan mugwort dan bawang putih untuk menjadi manusia.

Ada alasan khusus mengapa dia sangat ingin menjadi manusia.

Sedangkan Won Ji An mengesankan melalui If You Wish Upon Me, Juvenile Delinquency, dan D.P.

Dia akan berperan sebagai Joo In Hae, perawat sekolah paruh waktu dan pemilik wisma.

Tumbuh dalam keluarga miskin, Joo In Hae telah melakukan segala macam pekerjaan paruh waktu untuk bertahan hidup.

Joo In Hae menjadi terkenal karena darah dinginnya.

Saat dia mulai hidup bersama dengan Seon Woo Hyul, dia tumbuh menjadi seseorang yang punya hati hangat dan humanis.

My Heart Is Beating akan memulai syuting dengan target penayangan pada paruh kedua tahun 2023. (Soompi)

