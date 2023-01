DRAMA KOREA - Drama Korea terbaru yang tayang di Netflix bulan ini Januari 2023. Rekomendasi Drama Korea Terbaru Bulan Ini, Ada Drakor Crash Course in Romance Hingga Physical: 100, dibintangi Jung Kyung Ho dan Kim Hyun Joo.

POS-KUPANG.COM - Penggemar setia Drama Korea tak perlu cemas, bulan ini akan ada banyak Drama Korea yang siap menemani hari-harimu.

Kamu bisa menyaksikan tiga Drama Korea terbaru di Netflix.

Ada Drakor yang menghadirkan banyak bintang yang sempat vakum, diantaranya ada Jung Kyung Ho dan Kim Hyun Joo, Jung Kyung Ho bisa pecinta Drakor temui pada film berjudul Crash Course in Romance, ada pula Drakor terbaru Physical: 100.

Berikut tiga Drakor tahun 2023 yang tayang di Netflix:

1. Crash Course in Romance (일타 스캔들) ( 14 Januari )

Drama Korea Crash Course in Romance (Netflix)

Stasiun TV: tvN

Platform Streaming: Netflix

Genre: Komedi, Romansa

Jumlah episode: 6

Waktu tayang: Jumat dan Sabtu

Dibintangi: Jeon Do Yeon, Jung Kyung Ho, Roh Yoon Seo, Shin Jae Ha, Lee Bong Ryun, dan Hwang Bo Ra

Sinopsis:

Drama Korea (drakor) mingguan pertama yang menarik tahun ini berasal dari tvN berjudul Crash Course in Romance.

Drama Korea yang mengambil slot tayang Sabtu ini akan menampilkan Jeon Do Yeon yang baru saja comeback setelah memerankan drakor Lost (2021).

Bisa dibilang Crash Course in Romance menjadi serial drama keduanya dalam tujuh tahun.

Drama ini bercerita tentang seorang mantan atlet nasional yang tak sengaja bertemu dengan seorang instruktur populer dengan kepribadian jauh berbeda daripada dirinya.

Crash Course in Romance menceritakan Nam Haeng Sun, seorang mantan atlet nasional yang sekarang menjalankan toko lauk pauk.

Dia mempunyai kepribadian yang positif dan selalu bersemangat.

Selain menjalankan toko, ia juga memberikan les untuk siswa yang sedang mempersiapkan ujian masuk universitas.