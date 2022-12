Drama Korea yang Paling Menarik Ceritakan Kisah Sejarah Korea Abad Terakhir, Ada Reply 1997

POS-KUPANG.COM - Penggemar Drama Korea banyak sekali tema Drama Korea yang diangkat untuk ditonton.

Ada yang mengisahkan tentang hidup, pelajaran hidup sehingga sebagai penonton kita bisa bisa mengambil hikmahnya ada pula Drama Korea yang mengisahkan sejarah tentang suatu negara.

Seperti yang diangkat beberapa Drama Korea berikut ini yang mengisahkan tentang kisah sejarah Korea abad terakhir, ada Drakor Reply 1997, Reply 1994, Reply 1988, Giant dan juga Bridal Mask.

Selain fesyen luar biasa, peristiwa penting selama periode tertentu disimpan dalam drama ini.

Berikut 5 drama Korea paling menarik yang menceritakan sejarah dari Soompi.com :

1. Reply 1997

Drama Korea ini mengikuti kisah sekelompok teman sekolah menengah yang menjalani hidup dan cinta pertama.

Yoon Yoon Jae (Seo In Guk), Sung Shi Won (Jung Eun Ji), Mo Yoo Jung (Shin So Yul).

Kang Joon Hee (Hoya), Do Hak Chan (Eun Ji Won), dan Bang Sung Jae (Lee Si Eon).

Saat menonton drama ini, penonton dibiarkan tidak tahu apa-apa tentang identitas pasangan suami istri utama hingga akhir seri.

Telepon umum menjadi salah satu hal paling trendi dalam setting drama Korea akhir 1990-an.

Reply 1997 memamerkan produk terbaru dekade itu, dan sungguh menakjubkan menyaksikan televisi, ponsel, dan bahkan tren mode pada masa lalu.

Grup K-pop H.O.T. juga salah satu band paling populer saat itu.

Sebagai penonton, ini memberi Anda kesempatan untuk melihat gaya tahun 1990-an melalui mata para fangirl di grup idola ini.