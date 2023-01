Bupati TTS Lantik 24 Pejabat Lingkup Pemda TTS 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adrianus Dini

POS-KUPANG.COM, SOE - Bupati TTS, Egusem Pieter Tahun melantik 24 pejabat lingkup Pemda TTS yang mengalami rotasi, mutasi dan promosi jabatan.

Kegiatan ini berlangsung di Aula BKPSDMD Kabupaten Timor tengah Selatan Provinsi Nusa tenggara Timur, Jumat, 6 Januari 2023.

Dalam arahannya bupati Epy menyampaikan bahwa rotasi, mutasi dan promosi jabatan dilakukan atas dasar pertimbangan dari berbagai aspek serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Jelang Tahun Baru 2023, Tim Gabungan Polres TTS dan Kodim 1621 TTS Gelar Apel Bersama

"Pelantikan dapat dimaknai untuk kepentingan organisasi agar lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan terutama untuk kesempurnaan pelaksanaan pelayanan publik yang diterima masyarakat," paparnya.

Dia meminta agar pejabat yang dilantik perlu memiliki wawasan yang luas guna membantu pimpinan daerah dalam memajukan daerah

"Setiap pejabat yang dilantik harus memiliki wawasan luas yang siap membantu pimpinan dalam merumuskan dan melaksanakan setiap kebijakan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta memiliki pemikiran untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah," ungkapnya.

"Saya juga mengingatkan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk bekerja keras dan menjaga keselarasan agar semua pekerjaan, terutama yang menjadi prioritas dapat terlaksana dengan pemahaman yang sama," tambahnya.

Bupati Epy menegaskan agar setiap pejabat bekerja sesuai dengan kewenangan yang ada.

Baca juga: Begini Pesan Bupati TTS, Egusem Pieter Tahun Jelang Tahun Baru 2023

ia juga mengingatkan agar administrasi pertanggung-jawaban kegiatan baik fisik maupun keuangan betul-betul dibuat sesuai aturan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKPSDMD.821/3/3/2023 Tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkup Pemerintahan Kabupaten TTS, berikut nama-nama pejabat yang dimaksud.

1. Mekay J. B. Neno, SH jabatan baru Kepala Bagian legislasi pada Sekretariat DPRD kabupaten TTS

2. Drs. Agustinus F. N. Malo, jabatan baru, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Timor Tengah Selatan.

3. Aries Ben Sabra Kesaulya, S. Pi, MT, jabatan baru Camat Batu Putih

4. Dra. Novepti Jedid Jah, jabatan baru Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana, Kabupaten TTS

5. Amos A. S . E. Hana, SH, jabatan baru kepala bidang penagihan dan keberatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTS

6. Joel A. A Sonbai, SH jabatan baru, camat Polen

7. Yosua Bernard O. Polly, SP, jabatan baru Sekretaris Camat Fatumnasi

8. Meryana Martha E. Tse, S.Sos. M.Si, jabatan baru, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten TTS

9. Dominicus E. Chr. Manu, SH, jabatan baru, Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

10. Vincentius Tapatab, S.TP, jabatan baru, Camat Fatumnasi

11. Armos Herman Seko, SE, jabatan baru, Sekretaris Camat Tobu

12. Fondri Edison Tapatap, S.Pt, jabatan baru, Camat Tobu

13. Sersius D. Baun, S.TP, jabatan baru, Sekretaris Camat Noebeba

14. Nikson Thimotius Obivisori Anin, S.Sos, jabatan baru, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

15. Debora Nubatonis, A.Md, jabatan baru, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Bagian Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan

16. Nikolas Kudji, S.TP, jabatan baru, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kantor camat Kualin

17. Elia Otepah Nahum, S.Sos, jabatan baru, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kantor Camat Kualin

18. Markus Missa, S.IP, jabatan baru, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kantor Camat Amanatun Selatan

19. Matias Vicente, ST, jabatan baru, Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Toianas

20. Afliana T. Nabuasa, S.IP, jabatan baru, Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Lurah Nunumeu

21. Feby Marthelda Selfriyani Lenggu, S.Sos, jabatan baru Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan pada Sekretariat Camat Batu Putih

22. Marsel Thomas Nokas S.Sos, jabatan baru, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Program dan Pelaporan pada Sekretariat camat Batu Putih

23. Marsel Richard Living S. Lak Apu, SH, jabatan baru, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Lurah Kampung Baru

24. Arkilaus Y. Banunaek, S.Pt, jabatan baru, Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Amanatun Selatan. (Din)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS