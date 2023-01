Imlek 2023 pada Tanggal 22 Januari, Sejarah dan Legenda Tahun Baru Imlek yang Belum Anda Tahu

POS-KUPANG.COM - Tahun Baru Imlek 2023 akan jatuh pada hari Minggu 22 Januari 2023.

Tahun Baru Imlek, juga dikenal sebagai Tahun Baru China atau Festival Musim Semi, adalah yang terpenting di antara festival tradisional Tionghoa.

Asal usul Festival Tahun Baru Imlek dapat ditelusuri kembali ke sekitar 3.500 tahun yang lalu.

Tahun Baru Imlek telah berkembang dalam jangka waktu yang lama dan kebiasaannya telah mengalami proses pengembangan yang panjang.

Legenda Asal Usul Tahun Baru Imlek

Seperti semua festival tradisional di Tiongkok, Tahun Baru Imlek penuh dengan cerita dan mitos.

Salah satu yang paling populer adalah tentang binatang mitos Nian (/nyen/), yang memakan ternak, tanaman, dan bahkan manusia pada malam tahun baru.

It's interesting that Nian, the 'yearly beast', sounds the same as 'year' in Chinese (Sangat menarik bahwa Nian, 'binatang tahunan', terdengar sama dengan 'tahun' dalam bahasa China).

Untuk mencegah Nian menyerang orang dan menyebabkan kehancuran, orang menaruh makanan di depan pintu mereka untuk Nian.

Dikatakan bahwa seorang lelaki tua yang bijak mengetahui bahwa Nian takut dengan suara keras (merdu) dan warna merah.

Kemudian, orang-orang meletakkan lentera merah dan gulungan merah di jendela dan pintu mereka untuk menghentikan Nian masuk ke dalam, dan bambu yang berderak (kemudian diganti dengan petasan) untuk menakut-nakuti Nian.

Monster Nian tidak pernah muncul lagi. Klik untuk mempelajari lebih banyak legenda tentang Tahun Baru Imlek.

Asal Tahun Baru Imlek: Pada Dinasti Shang