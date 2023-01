Kehebohan Krisdayanti dan Sambut Tahun Baru , Natizen Soroti Amora: Kurusan Jadi Cantik Banget

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti dan keluarga menyambut Tahun Baru 2023 dengan meriah di rumah istri Raul Lemos itu

Semua anggota keluarga hadir termasuk Raul Lemos yang datang jauh-jauh dari Timor Leste untuk ikut rayakan dengan penuh kehebohan

Hadir juga ibunda Krisdayanti Rachma Widadiningsih dan sang adik Kartika Sari

Acara dimulai dengan malam bersama jelang detik-detik penyambutan tahun baru. Dan, detik-detik pergantian tahunnya dimulai dengan hitung mundur

Baca juga: Krisdayanti dan Keluarga Sampaikan Harpan Tahun 2023, Foto Amora Lemos Jadi Sorotan: Terlalu Manis

Den, letakan petasan dan nyala kembang api pun membuat suasana meriah. Antara anggota keluarga saling memberi kecupan. Raul Lemos pun merangkul sang istri dari depan dan memberi di kening Krisdayanti

Kehebohan di rumah Krisdayanti itu dibagikan di akun media Krisdayanti @krisdayantilemos

Para natizen memberi ucapan selamat , namun ada juga natizen memperhatikan Amora Lemos

Dia Amora Lemos yang baru saja merilis single , Buku Mimpiku itu disebut kini kurusan dan nampak lebih cantik

@sallykoeswanto *** Happy new year to you & your family, looked so funn

@novita_iskandar91 *** bahagia selalu Mimi....

Baca juga: Krisdayanti Beri Semangat Amora Lemos , Putri Raul Lemos Banjir Pujian Usai Rilis Single Perdana

@fitriifan.h *** Kakak amora manis sekali

@sulasih.asih.982292 *** Happy new year Tahun 2023 Gemmi n Avo sekeluarga

@liz.parsi.28 *** happy new year krisdayanti fam Gbu

@shelma_asheeqa *** Amora kurusan jadi cantik banget,,remaja sudah