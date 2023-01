Krisdayanti dan Keluarga Sampaikan Harpan Tahun 2023, Foto Amora Lemos Jadi Sorotan: Terlalu Manis

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti menyampaikan harapannya saat memasuki tahun baru 2023. Istrri Raul Lemos itupun

Dia Krisdayanti yang juga mantan istri Anang Hermansyah itu membagikan tiga foto antara yaitu foto keluarga, foto Raul Lemos bersama Amora Lemos dan Krisdayanti bersama sang ibu , Rachma Widadiningsih

Dalam unggkapannya di akun instagram @krisdayantilemos , Krisdayanti menulis kalimat dalam bahasa Inggrus I wish you and your family a happy and healthy New year

Natizem fokus ke Amora Lemos yang baru saja merilis single Buku Impianku

Putri Raul Lemos bersama Krisdayanti itu disebut Natizen sebagai gadis yang sangat manis hingga ada yang menyebut Amora Lemos kelihatan kurus

Uanggan Krisdayanti yang ibunda Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah juga mendapat doa dari natizen

@fiona_suryaningsih *** Nona amora eeeeee.terlalu manis betul

@indahwahyunihidayati1 *** Cantiknya amora...

@nanistrusmiati *** Cantiknyaaa....Amora

@vetaafeb *** Selamat Tahun Baru @krisdayantilemos dan Keluarga Terkasih...Tuhan Memberkati

@rezaazrumakeup *** Happy new year mi & keluarga,,,

Semoga 2023 semakin berkah

@kiffy_razak *** Happy New Year 2023 Mimi... May the New Year bring you happiness, peace, and prosperity.

@vanessaleong_ *** Wishing you all a Happy New Year full of Love, Health and Prosperity

@husnulb12 *** Amora mirip kd