Link Live Streaming Misa Natal 2022 dari Vatikan dan Teks Misa Hari Raya Natal 25 Desember 2022

POS-KUPANG.COM - Sejak pandemi Covid-19 perayaan ekaristi atau misa di gereja-gereja Katolik banyak dilakukan secara online melalui akun Youtube Komsos keuskupan atau paroki masing-masing.

Berikut kami sajikan Link Live Streaming Misa Natal 2022 di Basilika Santo Petrus Vatikan yang lazimnya dipimpin oleh Paus Fransiskus.

Untuk membantu Anda mengikuti misa tersebut dengan khusyuk, kami sediakan pula teks lengkap perayaan ekaristi hari raya Natal 25 Desember 2022.

Link LIve Streaming Misa Natal 2022 di Vatikan:

24 Desember 2022: Solemnity of the Nativity of the Lord - Midnight Mass Digelar di Saint Peter's Basilica pada pukul 19.30 waktu setempat: LINK.

25 Desember 2022: Solemnity of the Nativity of the Lord - "Urbi et Orbi" blessing Digelar di Central Loggia of the Vatican Basilica pada 12.00 waktu setempat: LINK

Suasana di pelataran Basilika Santo Petrus Vatikan, Minggu 25 Desember 2022 dini hari WIB. Link Live Streaming Misa Natal 2022 dari Vatikan.

Perayaan Ekaristi: 25 Desember 2022 (Hari Raya Natal - Misa Fajar)

PERAYAAN EKARISTI HARI RAYA NATAL (MISA FAJAR)

25 Desember 2022

RITUS PEMBUKA



NYANYIAN PEMBUKA (PS 464) -umat berdiri-

1. Hai, mari berhimpun dan bersukaria! Hai mari semua ke Bethlehem! Lihat Yang Lahir: Raja bala surga!

2. Terang yang ilahi, Allah yang sejati t'lah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan!

3. Gembala dipanggil dari padang raya menuju palungan-Nya yang rendah. Kita pun turut bergegas ke sana!

4. Melihat bintang-Nya, datang orang Majus menghantar emas, kemenyan dan mur. Marilah kita persembahkan hati.

5. Cahaya abadi dari Allah Bapa kentara berwujud di dunia ini: Anak ilahi berbalut lampin.

6. Demi kita ini Ia sudah lahir. Peluk Dia dalam iman teguh: cinta kasih-Nya patut kita balas.

7. Hai para malaikat, angkatlah suaramu, biduan surgawi, bernyanyilah! Muliakan Allah, Bapa dalam surga!

8. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus, terpujilah nama-Mu! Firman abadi yang menjadi daging!

1-8. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu!



TANDA SALIB DAN SALAM (umat berdiri)