Hasil Tinju Dunia Live TV Online, Frank Martin Perpanjang Rekor Kalahkan Michel Rivera

POS-KUPANG.COM- Hasil Tinju Dunia antara Frank Martin vs Michel Rivera yang berlangsung di The Cosmopolitan of Las Vegas, Minggu 18 Desember 2022 berakhir dengan kemenangan angka diraih Frank Martin.

Dalam pertarungan 12 ronde tersebut hasil dari hakim pertandingan yakni 120-107, 117-110 dan 118-109 untuk kemenangan Frank Martin.

Mengutip Tribunpontiak.co.id, Frank Martin petinju kelas ringan yang dikenal sebagai murid Errol Spence Jr keluar sebagai pemenang dalam duel 12 ronde menghadapi petarung bergaya Muhammad Ali, Michel Rivera, Minggu 18 Desember 2022.

Frank Martin yang merupakan petinju kidal menang dengan keputusan bulat.

Adapun skor akhir Hasil duel yang berlangsung di The Cosmopolitan of Las Vegas tersebut adalah 120-107, 117-110 dan 118-109.

Frank Martin pun berhasil memperpanjang rekor tak terkalahkannya menjadi 17 kemenangan dan 12 diantaranya diraih dengan KO.

Tak hanya itu, ini juga jadi kemenangan ketiga bagi Frank Martin setelah sebelumnya memenangkan dua pertarungan melalui TKO, mengalahkan Romero Duno dan Jackson Martinez di tahun 2022 ini.

Sementara bagi Michel Rivera, kekalahan ini merusak rekor apiknya yang sebelumnya dengan 24 kemenangan.

Padahal sebelum menghadapi Frank Martin, Michel Rivera berhasil menang dari Joseph Adorno dan Jerry Perez melalui keputusan bulat.

Frank Martin kini berada di peringkat 10 oleh WBA.

Namun, Frank Martin tidak dinilai dalam 15 besar oleh IBF, WBC atau WBO.

Sedangkan Michel Rivera sejatinya berada dinomor 2 di antara pesaing kelas ringan WBA.

Michel Rivera juga menduduki peringkat keenam oleh IBF, kesembilan oleh WBC, dan ke-10 oleh WBO.

Michel Rivera sendiri kerap dijuluki reinkarnasi Muhammad Ali.

Pasalnya Michel Rivera dikenal rangy, cepat, mobile, memiliki kekuatan yang baik dan pukulan yang akurat.

