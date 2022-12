Tinju Dunia, Dmitry Bivol Jadi Fighter of the Year 2022, Kalahkan Canelo, Devin Haney Runner Up

pontianak.tribunnews.com/Patrick T. FALLON / AFP

DMITRY BIVOL - Tinju dunia, ESPN pilih Dmitry Bivol sebagai Fighter of the Year 2022, kalahkan Canelo Alvarez, Devin Haney runner up. Tampak petinju Rusia Dmitry Bivol merayakan kemenangannya setelah mengalahkan petinju Meksiko Canelo Alvarez dalam duel Tinju dunia kelas berat ringan di T-Mobile Arena di Las Vegas, Nevada, 7 Mei 2022.