Soal PAS/ UAS SMA/ MA Kelas 10 Mapel PAI Semester Genap Tahun 2022 Lengkap dengan Kunci Jawabannya 

POS-KUPANG.COM - Selamat datang di Latihan Soal Penilaian Akhir Sekolah ( Soal PAS ) atau Ujian Akhir Sekolah ( UAS ). Contoh Soal latihan PAS/ UAS SMA edisi ini untuk mata pelajaran pendidikan Agama Islam ( PAI ) untuk para siswa SMA atau MA Kelas 10 Semester Genapa tahun 2022. Kami juga melengkapi setiap soal denga Kunci Jawaban.

Dikutip dari Bos Pedia, berikut Soal PAS SMA atau Soal UAS MA Kelas 10 Mata pelajaran PAI Semester Genap Tahun 2022:

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b atau c didepan jawaban yang

benar !

1. Berikut yang tidak termasuk akhlak terpuji adalah....

a. berbohong

b. jujur

c. percaya diri

d. hidup sederhana

e. rendah hati

Jawaban: a

2. Dalam agama Islam kontrol diri diistilahkan dengan....

a. muhahadah fi sabilillah

b. mujahadah an nafs

c. mujahadah an gazwah

d. mujahadah an aqli wal ‘ilmi

e. mujahadah bi qalbi

Jawaban: b

3. Dalam Islam pakaian harus....

a. mahal dan bagus

b. mewah dan menarik

c. bersih, rapi, dan sopan

d. mewah dan bersih

e. mahal dan mewah

Jawaban: c

4. Sebelum berpakaian hendaknya kita....

a. berdoa

b. bercermin

c. berhias

d. mandi

e. berwudhu

Jawaban: a

5. Husnuzhan kepada Allah hukumnya....

a. sunnah

b. wajib

c. mubah

d. haram

e. makruh