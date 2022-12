Jadwal Liga 1 RANS FC Lawan Persis Solo, Persebaya vs Barito Putera dan Persija vs Borneo FC

POS-KUPANG.COM – RANS FC akan melawan Persis Solo dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Maguwoharjo Sleman, Selasa (6/12/2022) petang ini pukul 18.30 WIB.

Selain RANS FC vs Persis Solo, juga digelar laga Persebaya Surabaya vs Barito Putera pukul 15.30 WIB, dan Persija Jakarta vs Borneo FC pukul 18.30 WIB.

Laga lanjutan Liga 1 2022-2023 dilanjutkan kembali mulai Senin, 5 Desember 2022 setelah terhenti sementara sebagai dampak Tragedi Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022.

Pada hari pertama digelar pertandingan tiga partai yakni Bhayangkara FC vs PSS Sleman, PSM Makassar vs Persikabo 1973, Madura United vs PSIS Semarang.

Hasilnya Persita vs Bali United skor 2-3, PSM Makassar vs Persikabo 1973 skor 2-0, Madura United vs PSIS Semarang skor 0-3.

Diketahui, PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi mengumumkan bahwa Liga 1 akan kembali digelar mulai 5 Desember 2022.

Kelanjutan putaran pertama Liga 1 2022-2023 akan dimulai dengan rangkaian matchday ke-12.

PT LIB menjelaskan bahwa kelanjutan putaran pertama Liga 1 2022-2023 rencananya akan berlangsung hingga akhir Desember dengan menerapkan sistem bubble.

Artinya, kelanjutan putaran pertama Liga 1 2022-2023 akan digelar tanpa penonton dan terpusat di daerah yang telah ditentukan.

PSSI selaku induk sepak bola Indonesia menginformasikan bahwa kelanjutan putaran pertama Liga 1 akan digelar secara terpusat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Setelah itu, terdapat lima stadion yang telah ditunjuk menjadi venue kelanjutan putaran pertama Liga 1 2022-2023.

Kelima stadion yang dimaksud adalah Stadion Sultan Agung (Bantul), Stadion Maguwoharjo (Sleman), Stadion Moch Soebroto (Magelang), Stadion Manahan (Solo) dan Stadion Jatidiri (Semarang).

Tim khusus Mabes Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) disebut telah meninjau kelima stadion tersebut.

Tim khusus Mabes Polri melakukan peninjauan untuk memastikan sistem pengamanan dalam penilaian risiko, sesuai dengan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2022.

Sementara itu, tim dari Kementerian PUPR memastikan kelayakan stadion untuk menggelar pertandingan yang aman.

