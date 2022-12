Jadwal Liga 1 RANS FC Bermain Besok, Hari Ini Bhayangkara FC vs PSS Sleman, PSM vs Persikabo

STADION JATIDIRI SEMARANG - Jadwal Liga 1 RANS FC bermain besok, hari ini Bhayangkara FC vs PSS Sleman, PSM Makassar vs Persikabo 1973. Stadion Jatidiri Semarang menjadi home base tim Liga 1 2022-2023, PSIS Semarang.

POS-KUPANG.COM - RANS FC klub peserta Liga 1 akan bermain besok, Selasa 6 Desember 2022.

Sementara hari ini dipertandingkan tiga partai yakni Bhayangkara FC vs PSS Sleman, PSM Makassar vs Persikabo 1973, Madura United vs PSIS Semarang.

Setelah dihentikan sementara akibat Tragedi Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022, Divisi teratas kompetisi sepak bola Indonesia, Liga 1 2022-2023, akan kembali bergulir.

PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi mengumumkan bahwa Liga 1 akan kembali digelar mulai 5 Desember 2022.

Jadwal Liga 1 hari ini, Senin (5/12/2022), memuat tiga pertandingan yang akan mengawali kelanjutan kompetisi, yakni Bhayangkara FC vs PSS Sleman, PSM Makassar vs Persikabo 1973, dan Madura United vs PSIS Semarang.

Berdasarkan jadwal Liga 1 2022-2023, ketiga pertandingan tersebut akan digelar secara serentak mulai pukul 15.30 WIB.

Setelah itu, masih terdapat satu pertandingan lain yang termuat dalam jadwal Liga 1 hari ini, yakni Persita Tangerang vs Bali United.

Laga Persita vs Bali United itu akan berlangsung mulai pukul 18.30 WIB atau setelah tiga pertandingan pembuka kelanjutan Liga 1 2022-2023 rampung digelar.

Sistem Kelanjutan Liga 1 2022-2023

Kelanjutan putaran pertama Liga 1 2022-2023 akan dimulai dengan rangkaian matchday ke-12.

PT LIB menjelaskan bahwa kelanjutan putaran pertama Liga 1 2022-2023 rencananya akan berlangsung hingga akhir Desember dengan menerapkan sistem bubble.

Artinya, kelanjutan putaran pertama Liga 1 2022-2023 akan digelar tanpa penonton dan terpusat di daerah yang telah ditentukan.

PSSI selaku induk sepak bola Indonesia menginformasikan bahwa kelanjutan putaran pertama Liga 1 akan digelar secara terpusat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Setelah itu, terdapat lima stadion yang telah ditunjuk menjadi venue kelanjutan putaran pertama Liga 1 2022-2023.

Kelima stadion yang dimaksud adalah Stadion Sultan Agung (Bantul), Stadion Maguwoharjo (Sleman), Stadion Moch Soebroto (Magelang), Stadion Manahan (Solo) dan Stadion Jatidiri (Semarang).