Soal PAS SMA Kelas 12 Mapel Bahasa Inggris Semester 1 Tahun 2022 dan Kunci Jawaban SMA Kelas 12

POS-KUPANG.COM - Sebentar lagi para siswa termasuk siswa SMA Kelas 12 akan memasuki Penilaian Akhir Semester (PAS) atau Ujian Akhir Semester (UAS) untuk Semester 1 Tahun 2022 karena itu siapkan diri untuk mengikuti Penilaian Akhir Semester (PAS termasuk mata pelajaran Bahasa Inggris.

Melalui contoh Soal PAS Bahasa Inggris diharapkan siswa SMA Kelas 12 bisa mengetahui materi mana yang harus diperkuat untuk mengikuti Penilaian Akhir Semester (PAS) untuk Semester 1 Tahun 2022

Dalam contoh Soal PAS Bahasa Inggris Semester 1 Tahun 2022 bagi siswa SMA Kelas 12 bentuk soalnya adalah pilihan ganda dan isian.

Selain contoh Soal PAS SMA Kelas 12 mapel Bahasa Inggris juga disampaikan Kunci Jawaban namun dharapkan siswa baru melihat Kunci Jawaban yang disediakan untuk mencocokan hasil kerjanya.

Inilah contoh Soal PAS Bahasa Inggris SMA Kelas 12

Simak contoh Soal PAS atau soal UAS Bahasa Inggris SMA Kelas 12

Pilihlah salah satu jawaban yang benar

1. The following sentence is the expression to offer(menawarkan) a help ...

A. No, Thanks

B. May i help you ?

C. Yes , Please

D. Thank you very much

Jawaban: B

2. .......like a cup of coffee?

A. Should i

B. Do i

C. Can i

D. Would you

Jawaban: D

