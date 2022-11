Jadwal Piala Dunia 2022 - Inggris vs Iran: Prediksi, Susunan Pemain dan Link Live Streaming

POS-KUPANG.COM - Timnas Inggris akan menghadap Timnas Iran di laga perdana Grup B Piala Dunia 2022 Qatar, Senin 21 November 2022.

Pertandingan Inggris vs Iran akan berlansung di Stadion Internasional Khalifa Doha Qatar mulai pukul 13.00 waktu setempat atau pukul pukul 20.00 WIB.

Anda bisa menyaksikan siaran langsung pertandingan Inggris vs Iran dengan mengakses link live streaming yang tersedia di artikel ini.

Laga Inggris vs Iran akan menjadi pertandingan kedua Piala Dunia 2022 ini, setelah Qatar vs Ekuador sebagai laga pembuka Minggu 20 November 2022 malam.

Menjelang pertandingan Inggris vs Iran, banyak pihak mengunggulkan The Three Lions.

Meskipun sedang berada di tren negatif, Iran dinilai masih belum bisa menandingi kemampuan yang dimiliki oleh Inggris.

Sebelum Piala Dunia 2022 dimulai, Inggris memiliki catatan yang jauh lebih apik daripada Iran.

Skuad besutan Gareth Southgate itu sebelumnya berhasil menjadi semifinalis di Piala Dunia 2018 lalu.

Mereka juga berhasil menjadi finalis di ajang Euro 2020 silam.

Selain itu, Inggris juga lolos ke Piala Dunia 2022 berstatus sebagai pemuncak klasemen Grup I Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa putaran pertama lalu.

Mereka berhasil meraih 8 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 0 kekalahan dari sepuluh laga babak kualifikasi tersebut.

Inggris juga mampu mencatatkan 39 gol dan hanya 3 kebobolan saat bertarung di babak kualifikasi.

Baca juga: Piala Dunia 2022, Link Live Streaming Inggris vs Iran Pukul 20.00 WIB, Penggemar Bakal Absen Kerja

Di sisi lain, Iran juga tak bisa diremehkan begitu saja.

Pasalnya, perwakilan Asia ini juga memiliki catatan yang hampir mendekati Inggris di babak kualifikasi.