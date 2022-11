Piala Dunia 2022, Link Live Streaming Inggris vs Iran Pukul 20.00 WIB, Penggemar Bakal Absen Kerja

Fans Inggris di luar Stadion Internasional Khalifa menjelang pertandingan pembukaan Grup B Piala Dunia Inggris vs Iran Senin 21 November 2022 mulai pukul 13.00 waktu setempat atau pukul 20.00 WIB

POS-KUPANG.COM - Jangan lewatkan pertandingan hari kedua Piala Dunia 2022 Qatar antara Inggris vs Iran di Grup B hari ini Senin 21 November 2022 mulai pukul 20.00 WIB.

Para penggemar Timnas Inggris tidak sabar untuk menyaksikan pertandingan tim kesayangannya, bahkan mereka nekad absen kerja selama pertandingan berlangsung.

Pertandingan Inggris vs Iran akan berlangsung di Stadion Internasional Khalifa Doha, Qatar, dan akan disiarkan secara langsung melalui link live streaming yang tersedia di bagian artikel ini.

Pertemuan Inggris vs Iran malam ini, menurut laman resmi FIFA, merupakan pertemuan pertama. Di atas kertas Timnas Inggris diunggulkan untuk memenangkan pertandingan karena tim berjuluk The Three Lions itu memiliki catatan bagus dalam dua turnamen besar terakhir.

Timnas Inggris melaju ke semifinal Piala Dunia 2018 dan menjadi runner-up Euro 2020.

Pelatih Inggris, Gareth Southgate, bertekad mengantarkan timnya menang pada laga perdana.

"Kami telah bermain dengan bagus dalam dua turnamen terakhir kami, tetapi kedua pertandingan tersebut sangat ketat dan semua orang ingin memenangi laga pertama," kata Southgate, dilansir dari Sky Sports.

"Tujuannya adalah untuk lolos dari fase grup, bagaimanapun Anda berusaha melakukannya dan itulah tujuan pertama kami," tutur Gareth Southgate.

Sementara itu, Carlos Queiroz, selaku pelatih timnas Iran menilai skuad Gareth Southgate sekarang adalah timnas Inggris paling kompetitif.

"Generasi baru yang dibawa Gareth Southgate untuk tim nasional ini menurut saya mungkin tim nasional Inggris paling kompetitif sejak 1966 yang pernah saya lihat," katanya.

"Saya mengingat tim tersebut dengan sangat baik, tetapi tim ini sangat, sangat fungsional, praktis, dan realistis. Saya bekerja dengan generasi Rio (Ferdinand), Paul Scholes, David Beckham, semuanya," kata eks asisten pelatih Sir Alex Ferguson di Man United ini.

"Tapi tim nasional ini benar-benar berbeda karena mereka melakukan pendekatan realistis untuk setiap pertandingan, yang membuat mereka sangat berbahaya," ucap dia.

Link Live Streaming Inggris vs Iran

Pertandingan Inggris vs Iran akan disiarkan langsung di SCTV malam ini, Senin 21 November 2022 pukul 20.00 WIB.