Jamiluddin Ritonga: Koalisi Perubahan Punya Siasat Wait and See, Kini Cermati Langkah PDIP

Tribunnews.com

WAIT AND SEE - Sebelum dideklarasikan, ternyata Koalisi Perubahan yang diusung Partai NasDem, Demokrat dan PKS punya siasat wait and see. Menunggu momen yang tepat untuk deklarasi sambil mengamati peta kekuatan lawan. Strategi baru ini dibuat untuk menguatkan langkah-langkah Koalisi Perubahan untuk menggapai kemenangan pada Pilpres 2024 mendatang.