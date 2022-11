Joe Biden Disambut Penari Saat Tiba di Bali untuk Menghadiri KTT G20

POS-KUPANG.COM - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendarat di Bali pada Minggu 13 November 2022 malam menjelang pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping pada Senin 14 November 2022

Joe Biden tiba untuk menghadiri KTT G20 di pulau Indonesia - pertemuan puncak ketiganya yang merupakan ledakan kebijakan luar negeri di seluruh dunia.

Dia disambut oleh penampil berbalut warna pink dan emas yang menampilkan tarian tradisional penyambutan.

Beberapa jam sebelumnya, dia mengatakan kepada para pemimpin Asia Tenggara di Kamboja, Amerika Serikat akan 'bersaing dengan penuh semangat dengan Beijing sementara 'memastikan persaingan tidak mengarah ke konflik.'

Pertemuan dengan Xi - yang pertama sejak Biden menjadi presiden - adalah bagian paling penting dari perjalanan panjangnya selama seminggu

Kedua belah pihak ingin mendapatkan pegangan yang lebih baik dari prioritas lain dan garis merah setelah dua tahun di mana hubungan telah membeku.

Pengamat mengatakan itu berarti pertemuan itu akan lebih seperti pertemuan puncak era Perang Dingin antara Uni Soviet dan AS - pertemuan tingkat tinggi di wilayah netral di mana kedua belah pihak hanya ingin mencoba memahami satu sama lain sedikit lebih baik.

Menjelang pertemuan tersebut, Demokrat mempertahankan kendali atas Senat dengan hasil balapan di Nevada.

"Saya tahu saya datang lebih kuat," kata Biden kepada wartawan yang bepergian bersamanya di Phnom Penh, Kamboja, "tetapi saya tidak membutuhkan itu.

'Saya tahu Xi Jinping, saya telah menghabiskan lebih banyak waktu dengan dia daripada pemimpin dunia lainnya.

'Aku mengenalnya dengan baik. Dia tahu saya.

'Kami memiliki sedikit kesalahpahaman dan kami harus mencari tahu di mana benang merahnya.'

Itu terjadi setelah Xi memperkuat kekuasaannya sendiri di kongres Partai Komunis China yang memperpanjang kekuasaannya sendiri selama 10 tahun.

Itu berarti pejabat China tidak akan dapat menganggap Biden sebagai bebek lumpuh, kata Andrew Small, seorang sarjana China yang buku barunya 'No Limits: The Inside Story of China's War with the West' diterbitkan minggu ini.