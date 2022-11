Drama Korea Curtain Call Alami Kenaikan Rating Nasional Hingga 5,7 Persen, Disusul Curtain Call

POS-KUPANG.COM- Drama Korea atau Drakor Curtain Call masih kuat di posisinya saat memasuki minggu kedua penayangan.

Menurut Nielsen Korea, episode Drama Korea atau Drakor Curtain Call yang ditayangkan pada 7 November mengumpulkan rata-rata rating pemirsa nasional sebesar 5,7 persen.

Hal ini menunjukkan Drama Korea atau Drakor Curtain Call mengalami peningkatan sebesar 2,6 persen dari episode sebelumnya sebesar 3,1 persen.

Sedangkan Drama Korea Cheer Up SBS tidak tayang karena liputan pertandingan bisbol antara Kiwoom Heroes dan SSG Landers.

Sementara itu, Drama Korea baru tvN Behind Every Star tayang perdana dengan rata-rata rating pemirsa nasional sebesar 3,71 persen.

Dibintangi oleh Lee Seo Jin, Kwak Sun Young, Seo Hyun Woo, dan Joo Hyun Young, Behind Every Star adalah remake dari serial terkenal Prancis Call My Agent.

Di bulan November 2022 ada lebih dari 5 Drama Korea atau Drakor yang akan dirilis.

Banyak aktor dan aktris ternama ikut terlibat di Drama Korea atau Drakor bulan November nanti.

Salah satunya adalah aktor papan atas Korea Selatan Song Joong Ki.

Yuk kita cek Drama Korea apa saja yang akan tayang bulan November 2022 nanti.

1. Reborn Rich

Drama Korea baru satu ini, merupakan adaptasi dari sebuah novel web dengan judul The Youngest Son of a Conglomerate oleh San Gyung.

Reborn Rich merupakan drama yang menceritakan seorang karyawan yang dijebak serta dibunuh oleh majikannya.