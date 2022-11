Tinju Dunia, Bayaran Duel Bivol vs Ramirez tak Sebesar Saat Lawan Canelo Alvarez

DUEL BIVOL VS RAMIREZ - Bayaran pertarungan Dmitry Bivol vs Gilberto Ramirez ternyata tak sebesar bayaran pertarungan Dmitry Bivol vs Canelo Alvarez. Foto Dmitry Bivol dan Gilberto Ramirez. Tampak Dmitry Bivol dan Gilberto Ramirez.

Pertarungan Tinju dunia Dmitry Bivol vs Gilberto Ramirez akan berlangsung di Etihad Arena, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Sabtu 5 November 2022 malam waktu setempat.

Dalam pertarungan Tinju dunia ini, Dmitry Bivol selaku juara kelas berat ringan WBA akan bertarung untuk mempertahankan gelar melawan Gilberto Ramirez

Saat duel Tinju dunia Dmitry Bivol vs Canelo Alvarez, bayaran untuk Dmitry Bivol sebesar 2 juta dolar AS plus pembagian persentase dari pay per view. Jumlahnya disebut-sebut mencapai 5 juta dolar AS atau maksimal Rp 78 miliar lebih.

Sementara bayaran untuk Canelo Alvares antara 30 hingga 75 juta dolar AS.

Namun, nilai bayaran untuk duel Tinju dunia Dmitry Bivol vs Gilberto Ramirez jumlahnya tidak sebesar ketika Dmitry Bivol bertarung dengan Canelo Alvarez.

Dikutip dari sportanews.com, bayaran untuk Dmitry Bivol adalah 500 ribu dolar AS (Rp 7,9 miliar) hingga 1,5 juta dolar AS (sekitar Rp 23,6 miliar), tergantung share pay per view.

Sementara Gilberto Ramirez sebagai penantang mendapat bayaran lebih kecil, antara 350 dolar AS (Rp 5,5 miliar) hingga 650 ribu dolar AS (sekitar Rp 10,2 miliar).

Tidak hanya itu. Duel Tinju dunia melawan Gilberto Ramirez juga berisiko kehilangan gelar dan rematch dengan Canelo Alvarez.

Diketahui, tiga hari menjelang naik ring Gilberto Ramirez dan Dmitry Bivol menggelar latihan bareng di tempat terbuka di Yas Mall, Rabu 2 November 2022.

Duel Dmitry Bivol vs Gilberto Ramirez memperebutkan sabuk gelar kelas berat ringan WBA di pinggang Dmitry Bivol.

Kedua petinju ini sama-sama belum terkalahkan. Karena itu, pentas awal ‘Champions Series’ ini mengandung sejarah penting bagi Tinju dunia.

Acara latihan terbuka itu digelar setelah sehari sebelumnya mereka mengadakan launch party.

Acara latihan terbuka juga diikuti Jessica McCaskill dan Chantelle Cameron yang akan bertarung dalam Tinju dunia memperebutkan gelar undisputed kelas ringan super atau welter ringan.