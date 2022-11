Kuliner Khas NTT Daging Sei Kupang Balek Tomat Chery Timor vs Nasi Panas Beras Mol Oesao

Laporan Wartawan Pos Kupang-Com, Ferry Ndoena

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Daging Sei, salah satu kuliner khas ntt menjadi makanan favorite yang diburu para kuliner pecinta kuliner khas ntt.

Selain daging sei kupang menjadi salah satu primadona makanan kuliner khas ntt, namun juga diburu para pecinta makanan khas NTT.

Harga daging sei kupang per kg di Resto bambu kuning atau di Rm Aroma saat ini Rp 260 ribu per kg atau 130 ribu per 1/2 kg.

Bagi pencinta kuliner khas ntt, ayo jangan tahan jika ingin makan.

Makanlah selagi Anda ingin makan.

Dan nikmatilah makan selagi Anda ingin menikmati makanan yang Anda sukai sebelum terlambat di liang lahat.

Daging sei kupang kuliner khas ntt dibuat secara khusus dan spesifik di Resto Bambu Kuning atau di Rm Aroma.

Setelah AnNda beli, anda bisa kembali mengolahnya menjadi sejumlah varian makanan yang lezat.

Misalnya, kuliner khas ntt daging sei kupang dimakan bersama sambal luat,

Salah satu sambal kuliner khas ntt yang rasanya pas dan cocok jika dimakan bersama daging sei kupang mantap di lidah.

daging sei juga bisa diolah menjadi sejumlah varian seperti daging sei kupang balek tomat chery Timor dimakan dengan nasi panas beras mol Oesao.

Aduh, rasanya sangat nikmat.

Jadi varian daging sei kupang kuliner khas ntt ini bisa menjadi sejumlah varian masakan yang akan terasa enak di lidah seperti yang disajikan di meja makan.

Ini adalah varian kuliner khas ntt daging sei balek tomat chery Timor yang sangat enak dan sangat gurih.

Daging sei kuliner khas ntt ini setelah dibalek tomat bisa dinikmati satu keluarga atau tamu spesial Anda.

Memang harga daging sei kupang agak mahal, namun soal kenikmatan sonde bisa diukur dan dibeli dengan uang.

Selamat menikmati berkat Tuhan daging sei balek tomat chery Timor spesial ala Ferry Ndoen, GBU (fen)

