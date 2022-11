Gerhana Bulan Total pada 8 November 2022, di Indonesia Terjadi pada Pukul 17.59.11 WIB

ilustrasi gerhana bulan total. Menurut US Naval Observatory gerhana bulan total akan terjadi pada Selasa 8 November 2022 malam.

POS-KUPANG.COM - Pada Selasa 8 November 2022 akan terjadi gerhana bulan total, yang akan terlihat di hampir seluruh sisi malam bumi, dari bagian timur Rusia dan Kazakhstan, China, dan India bagian timur hingga Amerika Utara dan bagian barat Amerika Selatan

Bulan menjadi resmi penuh pada 6:02 EST (1002 GMT), menurut US Naval Observatory. Bagi pengamat Kota New York, bulan akan terbenam sekitar setengah jam kemudian pada pukul 6:42 pagi, per timeanddate.com dan terbit malam itu pada pukul 4:52 pagi (0852 GMT).

Gerhana bulan total juga akan terlihat di wilayah Indonesia pada Selasa 8 November 2022 pukul 17.59.11 WIB.

Gerhana terjadi karena terkadang bulan purnama, yang terjadi ketika bulan berada tepat di sisi berlawanan Bumi dari matahari, memasuki bayangan Bumi.

Sebagian besar waktu ini tidak terjadi karena orbit bulan sedikit condong ke bidang orbit Bumi, sehingga bulan "merindukan" bayangan. Gerhana bulan sering menyertai gerhana matahari, dan yang satu ini tidak terkecuali – ada gerhana matahari sebagian pada bulan Oktober, saat bulan baru.

Gerhana Bulan TOTAL BEAVER MOON

Untuk pengamat langit di pantai timur AS dan Kanada, fase penumbra gerhana dimulai pada 3:02 EST (0702 GMT) pada 8 November 2022.

Penumbra adalah bagian yang lebih terang dari bayangan Bumi; seringkali sulit untuk melihat saat menutupi bulan karena hanya membuat bulan terlihat agak kuning atau kecoklatan, tergantung cuaca dan persepsi warna seseorang.

Pada 04:09 EST (0808 GMT) umbra, bayangan gelap Bumi, akan melakukan kontak dengan bulan dan fase parsial gerhana dimulai; ini adalah titik di mana seseorang dapat melihat bayangan Bumi mengambil "gigitan" dari bulan.

Pada 05:16 EST (0916 GMT) bulan akan sepenuhnya berada di dalam umbra bumi, dan pengamat akan melihat efek "bulan darah". Ini terjadi karena atmosfer bumi membelokkan cahaya matahari seperti lensa, dan juga menyebarkan panjang gelombang biru lebih banyak daripada merah.

Ini adalah mekanisme yang mirip dengan yang membuat matahari terbenam tampak merah di Bumi dan terkadang membuat matahari terlihat lebih datar saat mendekati cakrawala.

Jika seorang astronot berdiri di bulan, mereka akan melihat bumi gerhana matahari dan dikelilingi oleh cincin lampu merah.

Bulan akan berada paling dekat dengan pusat umbra sekitar pukul 5:59 pagi EST (0959 GMT) dan akan menyentuh tepi umbra pada pukul 6:41 pagi (1041 GMT), tepat saat terbenam, demikian pengamat langit Pantai Timur tidak akan melihat bagian akhir dari gerhana.